Manchester City, el actual campeón, obtuvo hoy el pase a los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa con la victoria por 3-0 ante Young Boys, a falta de dos fechas para la conclusión de la fase de grupos.



El noruego Erling Haaland (PT 23m, de penal y ST 6m) y el inglés Phil Foden (PT 45+1m) marcaron para los dirigidos por el catalán Josep Guardiola en el Etihad Stadium de la ciudad de Manchester.



El equipo suizo, que marcha último en la zona G, sufrió la expulsión del volante Sandro Lauper (ST 7m).



El City, con el delantero campeón del mundo Julián Álvarez como suplente, ganó todo lo que jugó en su grupo, el cual lidera con 12 puntos, mientras Leipzig (9) no le pierde pisada. El club alemán se impuso 2-1 ante Estrella Roja de Belgrado, como visitante, y se mantiene expectante.



El vigente campeón de Champions fue muy superior a su rival, ejerció un dominio absoluto con una gran actuación colectiva e individual a través de Haaland, Foden, Jack Grealish y John Stones.



Atlético Madrid, con Nahuel Molina y Ángel Correa como titulares, vapuleó a Celtic por 6 a 0, como local, y continúa puntero del grupo E.



Para el conjunto que dirige Diego Simeone anotaron el francés Antoine Griezmann (x2), los españoles Saúl Iñíguez y Álvaro Morata (x2) y el brasileño Samuel Lino. El equipo escocés finalizó con diez jugadores por la expulsión del japonés Daizen Maeda (PT 22m).



Otros resultados:



Grupo E: Lazio 1-Feyenoord 0



Grupo F: Borussia Dortmund 2-Newcastle 0 y Milan 2-PSG 1



Grupo H: Shakhtar 1-Barcelona 0 y Porto (Alan Varela) 2-Royal Antwerp 0.



Mañana:



Grupo A: Kobenhavn- Manchester United (17) y Bayern Múnich-Galatasaray (17)



Grupo B: Arsenal-Sevilla (17) y PSV Eindhoven-Lens (17)



Grupo C: Nápoli-Unión Berlín (14.45) y Real Madrid-Braga (17)



Grupo D: Real Sociedad-Benfica (14.45) y Salzburgo-Inter (17)



Posiciones:



Grupo A: Bayern Munich 9 puntos; Galatasaray 4; M. United 3; Copenhague 1.



Grupo B: Arsenal 6 puntos; Lens 5; Sevilla y PSV 2.



Grupo C: Real Madrid 9 puntos; Napoli 6; Braga 3; Union Berlin 0.



Grupo D: Real Sociedad e Inter 7 puntos; Salzburgo 3; Benfica 0.



Grupo E: Atlético Madrid 8 puntos; Lazio 7; Feyenoord 6; Celtic 1.



Grupo F: B. Dortmund 7 puntos; PSG 6; Milan 5; Newcastle 4.



Grupo G: M. City 12 puntos; Leipzig 9; Estrella Roja 1; y Young Boys 1.



Grupo H: Barcelona y Porto 9 puntos; Shakhtar 6; Royal Antwerp 0.