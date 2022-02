River, tras romper el mercado de pases, visitará hoy a Unión de Santa Fe (19.15 horas, por Fox Sports Premium), en el debut de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) en la zona 1.

El conjunto de Marcelo Gallardo se movió y jugó fuerte en el mercado de pases, que cerró en la noche del jueves, y contrató al arquero Ezequiel Centurión, a los defensores Emanuel Mammana, Leandro González Pirez, Elías Gómez y Marcelo Andrés Herrera, a los mediocampistas Juan Fernando Quintero, Tomás Pochettino y Esequiel Barco.

La vuelta del colombiano Quintero -de último paso por el fútbol de China- fue la contratación más destacada, sobre todo por la apelación emotiva a su gol en Madrid contra Boca Juniors en la final de la Copa Libertadores del 2018.

A su vez, en términos futbolísticos, la apuesta por Esequiel Barco, que hace años destelló en Independiente y llegó a préstamos desde Atlanta United de Estados Unidos, para reforzar la faz ofensiva ante a la inminente salida de Julián Álvarez a Manchester City de Inglaterra en el segundo semestre.

"No siento una presión. No cambia lo que veníamos haciendo y cómo nos comportamos en estos años. Con mayor o menor jerarquía, nuestra dinámica de trabajo y mentalidad es seguir sosteniendo una estructura de trabajo. Creo que viene más de afuera que de adentro. No nos cambia nada", avisó el DT en la conferencia previa al partido.

"Siempre tuvimos buenos planteles y trabajamos según lo que exige la institución. Jugar de la mejor manera posible, con el mejor plantel posible. Estamos entusiasmados por el año nuevo, se renuevan las expectativas", destacó Gallardo.

A su vez, River no se bajó del mercado de pases porque la salida en cesión del colombiano Jorge Carrascal al CSKA de Moscú (Rusia) le abrió la posibilidad de traer a otro futbolista y el apuntado es Valentín Castellanos (New York City).

Por su parte, Unión, que consiguió la clasificación a la Copa Sudamericana en el cierre del año pasado, mantuvo a la gran mayoría de sus futbolistas. Uno de los debutantes será Jonathan Álvez, que llegó para reemplazar a Juan Manuel García -pasó a Newell"s-, con una gran trayectoria por Inter de Brasil, Barcelona de Ecuador, Liga de Quito y Atlético Nacional de Medellín.

Además convirtió 136 goles en 309 partidos con un promedio de 0,43 por partido. "Nosotros ya tenemos una identidad de equipo. Sabemos que vamos a tener triple competencia y eso nos exigirá mucho. Es un lindo desafío el que debemos afrontar entre todo este grupo", sostuvo el DT uruguayo.

Juanfer, listo para debutar

Ayer llegó una buena noticia para Marcelo Gallardo y todos los hinchas de River: el club chino envió el transfer de Juanfer Quintero y está habilitado para el debut ante Unión. El colombiano ya estaba incluido en la lista de convocados para el duelo de hoy, resta saber si el Muñeco le dará minutos.

Fue, sin dudas, el más aplaudido en el momento que le tocó ingresar en el último amistoso contra Vélez a los quince minutos del complemento, el esperado reencuentro con los hinchas, que esperan ahora verlo de nuevo en un partido oficial.

Estaría prácticamente descartado para meterse en el once inicial, pero la idea del cuerpo técnico sería tenerlo en el banco y utilizarlo en caso que sea necesario.

"Primero tenemos que ver, todavía no recibimos la habilitación de Juanfer desde China así que hoy no está habilitado, mañana no sabemos. Para calmar un poquito las ansiedades...", fue la respuesta de Gallardo, siempre cauto y bajando las expectativas de todos, cuando le preguntaron el jueves en conferencia de prensa por la posibilidad de contar con el colombiano.

Nuevo capitán

Con el retiro de Leonardo Ponzio, quedó libre el brazalete de capitán principal en River. Si bien Franco Armani era el segundo del exvolante y Javier Pinola el tercero, ahora parece que en esa predilección de Marcelo Gallardo dio un salto al primer puesto el volante mendocino, Enzo Pérez. Si bien debe haber hoy una confirmación oficial, ya ante Vélez en el último amistoso, Pérez tuvo ese privilegio de arranque.