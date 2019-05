Alfredo González Bordón sabe que hoy será la prueba más difícil que deberá sortear desde que llegó a Desamparados, pero el capitán es optimista: "Estamos con mucha fe, será complicado pero hoy en día el fútbol es tan lindo y tan feo a la vez que puede pasar cualquier cosa, nosotros vamos con fe que podemos hacer tres goles, hay que estar tranquilos", manifestó. Sobre como se puede dar el encuentro ante San Jorge, el rosarino manifestó: "El comienzo va a ser clave, mas que nada por nosotros porque tenemos que ir a buscar el partido, no podemos especular nada. Tuvimos partidos que arrancamos dormidos pero este grupo ya demostró que tiene mucha garra y entrega y vamos a demostrarlo", contó. "Mas allá de haber perdido 3 a 0, el grupo está fuerte. Siempre le dimos lucha a todos los equipos y esta no va hacer la excepción, será complicado pero no es imposible. Salvando las distancias si pudo el Liverpool como no vamos a poder nosotros. Vamos a tener que dar el 150%, pero si llegamos a pasar ésta no nos para nadie después".