Tras la denuncia de la moza sanjuanina contra el ciclista belga Iljo Keisse (36 años), el capitán del equipo Deceuninck-Quick Step que hizo un gesto obsceno hacia ella mientras posaban para una foto, la Justicia decidió sancionarlo con la máxima pena prevista por “ofensa a la moral pública”.

La medida fue impuesta por el titular del Tercer Juzgado de Faltas, Enrique Mattar, quien explicó que “esta persona reconoció ante el Juzgado haber cometido una actitud irrespetuosa. Y fue sancionada con la pena máxima establecida por el artículo 127 bis, que en mi opinión es baja, pero mi limite es la ley”.

El Magistrado indicó además que, como consecuencia, el deportista tuvo que pagar $3.000.

Sumado a eso, detalló que “si bien no como una exigencia legal, se solicitó que a modo de instrucción especial debía pedir disculpas a la denunciante”. Y agregó: “Él ya pagó la pena monetaria, no sabemos si pidió disculpas, pero estaba dispuesto a hacerlo”.

Cabe recordar que la imagen, que fue replicada tanto en medios nacionales como de afuera del país, causó gran revuelo tras viralizarse a través de las redes sociales. El hecho ocurrió el pasado viernes. La mujer afectada relató que “luego de hacerme un pedido, les pedí una foto y ahí sentí que me apoyaron. Pensé que fue un accidente, pero después me di cuenta que no había sido así“.