Se llama Christian García Cajas y en San Juan está cumpliendo el sueño de su mamá. Es que ella es ecuatoriana, auque el defensor nació en Madrid. Su talento lo llevó a jugar durante varios años en las divisiones formativas del Real Madrid hasta que este año emigró al Leganés. Miguel Bravo lo convocó por primera vez para representar al Tri" y él no lo dudó: "Es un orgullo para mí, le estoy cumpliendo el sueño a mi madre", explicó.

En una de las canchas auxiliares de San Martín, previo a iniciar el entrenamiento previo al debut, García Cajas se permitió unos minutos para hablar con la prensa y con DIARIO DE CUYO. Nacido el 6 de julio de 2004 en Madrid, el futbolista creció con la pelota en sus pies. Con su padre español y su madre ecuatoriana, vivió siempre en la capital española pero visitó varias veces Ecuador y siempre se imaginó una convocatoria que, por su talento, quizás se tardó en llegar.

Es que creció futbolísticamente en Alcobendas FC, para luego pasar a la gran cantera del Real Madrid donde fue parte del equipo Juvenil A entre 2021 y 2022. Brillando en el Real Madrid durante varios años, sonó una convocatoria para el Sub 17 que no llegó. Esta temporada pasó al Leganés y ahora sí no dudó en decirle que sí al Tri para llegar a San Juan: "Estoy muy entusiasmado, mis compañeros me han acogido como si fuese uno más, mis compañero me han tratado excelente y el cuerpo técnico también, trabajan siempre tratando de inculcarnos valores y eso es muy bueno también", manifestó.

Sobre San Juan, el defensor manifestó: "No conocía Argentina pero esta ciudad me parece muy linda, el clima me gusta mucho porque se parece mucho a Madrid, es un calor lindo, de esos que gusta", expresó.