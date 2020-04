Figura. Walter es clave en la Universidad de Chile.

El volante creativo Walter Montillo está atravesando una dura etapa en Santiago de Chile, donde cumple con el aislamiento social preventivo, debido a la propagación de la pandemia de coronavirus. En apenas una semana, sufrió las muertes de su abuelo Oscar (91 años) y de su papá, Walter (61), quienes habían decidido pasar la cuarentena en una quinta en Brandsen. Este último, según se confirmó post mortem, había sido contagiado por el virus Covid-19. Además, en las últimas horas, también recibió otra dura noticia: Marta, la mamá del jugador, también dio positivo el test.

"Hoy es mi cumpleaños 36. Diferente a todos los anteriores. Días difíciles los que nos toca pasar a todos. Por suerte los tengo a ellos cuatro que están siempre y cuando más necesito una sonrisa en sus caras. Agradezco todos los mensajes que me hacen llegar y repruebo todas las informaciones erradas que algún sector de la prensa utiliza", escribió en su cuenta de Instagram; y continuó con unas palabras dedicadas a la prensa internacional: "Para aclarar un poco todo, no he tenido contacto con ningún periodista desde lo que pasó con mi viejo (solamente se lo he comunicado a la gente de la U de Chile).

Con respecto a mi mamá, ella se encuentra aislada hace 14 días. Era esperado que el test de Covid-19 dé positivo por el acercamiento con mi papá. Se encuentra asintomática y a la espera del nuevo test para ver si ya está curada".

"Les pido encarecidamente a los medios que chequeen una y otra vez la información, ya que hay gente que confía mucho en sus noticias. Por eso hoy brindaré por los que ya no están y también por los que la siguen peleando. ¡Gracias a todos!", concluyó.

A la distancia el exenganche que fue parte de la selección argentina durante las Eliminatorias para el Mundial de Brasil 2014, se despidió de su papá mediante una carta que compartió en su cuenta de Instagram.



Polémica



La muerte de Walter padre provocó un verdadero escándalo en la ciudad de Brandsen: el Municipio acusó al Instituto Médico de haber fraguado el diagnóstico en el certificado de defunción para ocultar que estaba infectado con coronavirus.