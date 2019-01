José Luis "Tata" Brown, campeón del Mundo con la selección argentina en México 1986, continúa internado en La Plata y se conocieron detalles acerca de su estado de salud.

Según informó el Instituto Médico Argentino de Rehabilitación en un parte médico (el primero que se difunde) el ex defensor, que en noviembre cumplió 62 años, fue internado el 11 de enero "por una enfermedad neurodegenerativa que se agudizó en el último tiempo". Debido a este cuadro, el Tata sufrió problemas para movilizarse y una deshidratación aguda.





En el parte, subrayan que su evolución se está dando de acuerdo a los parámetros normales y que Brown está acompañado por su familia.

Juan Ignacio, hijo del Tata, agradeció vía Twitter las muestras de apoyo recibidas y aclaró: "Papá está mejor pero aún tiene una larga pelea por delante".

Por este medio quiero agradecer tantas muestras de afecto sin importar los colores de camiseta que nos han hecho llegar hacia mi viejo, papá está mejor pero aún tiene una larga pelea por delante la cual como fiel guerrero que es no va a abandonar — Juan Ignacio Brown⚽ (@juanibrown) 15 de enero de 2019

Luego, en diálogo con Radio Provincia, contó que "la enfermedad avanzó mucho en el último tiempo, demasiado, más de lo esperado". "Papá casi no nos reconoce y no logra hablar. Es muy duro verlo así", detalló.

"Le pido a Dios que lo pueda sacar de esta situación o que sufra lo menos posible. Hoy está estabilizado pero tiene una larga pelea por delante. Todo se fue complicando pero no tengo dudas que la va a pelear", agregó.

La noticia sobre el estado de salud del Tata comenzó a circular a primera hora del domingo, cuando en Twitter su nieta Uma le dedicó unas sentidas palabras de aliento, en un hilo emocionante que apeló a la garra que supo mostrar Brown dentro de la cancha.

T acordas cuando t mordiste la camiseta en la selección y saliste a jugar con el brazo metido ahí? Dejaste todo y me siento orgullosa de ser tu nieta, ahora siemplemente te pido que la pelees a muerte como en ese partido y puedas salir de lo que está pasando,sos enorme t amo❤️�� pic.twitter.com/YMpf8w5dM3 — Umita Brown (@uma_brown) 13 de enero de 2019

Estudiantes, el club en el que el Tata brilló, confirmó la internación, aunque sin dar detalles del diagnóstico. "El emblema de la historia de Estudiantes y del fútbol argentino, se encuentra internado y bajo atención médica. De momento no hay un diagnóstico oficial, aunque el ex jugador albirrojo y de la Selección Argentina tiene prohibidas las visitas. Cuando haya precisiones respecto de su estado de salud, su familia las dará a conocer", publicó la institución en su web.

A partir de ese momento, los mensajes de apoyo al Tata se multiplicaron en redes sociales. Diego Maradona, con el que compartió equipo en el campeón mundial de México 1986, se sumó con palabras de aliento y deseos de recuperación.

"Sin José Luis Brown no hubiésemos ganado nunca la Copa del Mundo en 1986, porque vos nunca te quejabas de nada, Tata, aunque sabías que no ibas a ser titular en México. Pero te entrenabas durante los viajes, en los pasillos de los aviones, para recuperar tu rodilla lesionada. Eras vos el que nos dabas fuerzas a todos nosotros, y no al revés", recordó Maradona.

Sobre eso, Juan Ignacio, hijo del Tata, remarcó que Diego lo llamó "para saber cómo está papá". "Quiere venir a La Plata a verlo. Un hijo de mi papá se llama Diego por él", relató, al tiempo que agradeció el apoyo del ambiente del fútbol.

"Mi papá es muy querido en el ambiente y quiero agradecer todo el apoyo y la preocupación por su estado de salud. Eso me llena de orgullo. La carta de Maradona es muy emotiva y son cosas que le nacen a Diego", resaltó.