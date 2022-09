Lucas Ceballos es producto neto de la cantera de Sportivo Desamparados. Como jugador surgido en el club y como hincha que es del club, es uno de los referentes y expresó que está más que comprometido en cumplir con el objetivo de salvar la categoría. El Víbora se encuentra en descenso directo y si hoy terminara el Federal "A" estaría descendiendo al Regional Amateur. Pero el defensor de Sportivo manifestó la enorme confianza en que podrán cumplir con el objetivo de salvar la categoría en las tres fechas que restan.

"Este domingo se viene otra final y estamos preparados. Con muchas expectativas y muchas ganas de poder hacer un buen partido que nos permita seguir soñando con cumplir el objetivo. Sabemos que una victoria será clave. Para nosotros es definitorio", aclara el lateral refiriéndose al encuentro ante Círculo Otamendi a disputarse en el Bicentenario este domingo. "Venimos de empatar de visitante (ante Argentino de Monte Maíz), asi que para que tome valor el punto no nos queda otra que ganar, logrando eso el domingo será fundamental para encarar el resto", manifiesta. El encuentro en tierras cordobesas terminó igualado sin goles y el hecho que no le hayan convertido a Desamparados también tiene importancia para Lucas: "Mantener el cero en nuestro arco nos da la seguridad de sumar, nos está costando concretar en el arco de enfrente pero lo estamos trabajando. Es fundamental que no nos conviertan para a partir de allí buscar un poco más en el arco rival para ir por el triunfo".

En una fecha que será clave porque solo le restarán a Desamparados dos encuentros (ante Liniers en Bahía Blanca y ante Juventud Unida de local), lo presiona a Desamparados a tener que salir con la obligación de buscar el triunfo porque otra cosa no le servirá. ¿Cómo se hace para jugar contra esa presión externa? Ceballos manifestó: "Tratamos de salir a la cancha enfocados en que nos salgan las cosas bien, tenemos que alejarnos de cuestiones externas como el arbitraje de lo que tanto se habla y no estar dependiendo de lo que pase afuera de la cancha. Nosotros tenemos que saber que en cada duelo personal nos estamos jugando muchísimo".

"Para mí es una responsabilidad importante sacar esto adelante, a Sportivo le debo gran parte de lo que soy como profesional y trato de retribuir eso en cada partido, en ser lo más profesional posible y en entregar todo lo que tengo"

Él junto a Matías Garrido se reparten la capitanía del equipo y aunque es Garrido quien porta la cinta en cada encuentro, ambos son las voces de mando dentro del plantel. "Acá todos estamos aportando al máximo desde el lugar donde nos toca. Al que por ahí le toca jugar mucho o al que le tocó jugar poco, en cada partido dan el máximo, nadie se guarda nada porque todos entendemos lo que nos estamos jugando. Nosotros vamos a dar pelea hasta el final", expresó y siguió: "Con Mati por ahí somos los referentes o los que tenemos que llevar la voz en el grupo y también estamos dando todo, ojalá que podamos plasmarlo con un triunfo el domingo y asi empecemos a encaminarnos hacia el objetivo".

Nacido y criado futbolísticamente en Desamparados, Lucas sabe del amor que siente por el club por eso siente una presión extra tener que estar atravesando este presente. "Para mí es una responsabilidad importante sacar esto adelante, a Sportivo le debo gran parte de lo que soy como profesional y trato de retribuir eso en cada partido, en ser lo más profesional posible y en entregar todo lo que tengo. Me tocó volver en un momento complejo, con una pandemia mundial que también afectó al club pero traté y trato de disfrutar el día a día y aportar lo mejor de mí. Hoy la cabeza está puesta en mantener la categoría y confiamos que lo vamos a cumplir", manifestó el lateral que desde que llegó Ricardo Dillon se desempeña por el carril izquierdo y cumple. Precisamente Lucas destacó la mejoría grupal tras llegada del "Flaco": "Hemos mostrado una mejoría en cuanto al funcionamiento desde que llegó Ricardo y confiamos en eso para poder sacar los puntos que necesitamos y salvar la categoría. Hemos mejorado pero esperemos reflejar esa mejoría cumpliendo el objetivo que tenemos".

Por último, el ex Godoy Cruz le dejó un mensaje-pedido a los hinchas puyutanos. "Le pido al hincha que más que nunca necesitamos que vengan a apoyarnos. Otra cosa no sirve. Es un momento donde necesitamos todas las energías positivas posibles, seguramente después habrá tiempo para evaluar y sacar conclusiones pero hoy creo que todo tiene que estar puesto en sumar y en tirar todos para el mismo lado. Estoy convencido que juntos podemos sacar esto adelante y dejar a Sportivo en esta categoría", cerró.