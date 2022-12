Los futbolistas argentinos campeones del mundo descansan desde anoche en sus respectivas ciudades, mientras sus respectivos clubes los esperan en los próximos días para contar con ellos nuevamente y también suenan posibles destinos para algunos de ellos.



En principio, la fecha de retorno a sus clubes en Europa dependerá del convenio individual entre el jugador y su institución, por lo que no estarían para la fecha de la semana próxima y recién se sumarían en general para la jornada de enero -entre el 4 y el 6-.



El caso más resonante es el de Lionel Messi, la enorme figura de Argentina y del Paris Saint Germain, que recién se sumará al plantel francés después del 31 de diciembre tras pasar las fiestas con sus familiares en Rosario, como siempre.



Por lo que si todo marcha como está planeado, Messi recién debutará con PSG y se estrenará como campeón del mundo el 11 de enero contra Angers, por la 18va. fecha de la Ligue 1.



“Quedamos en que hablaríamos después del Mundial. Lo he dicho mil veces: él está muy feliz en el club, está haciendo una muy buena temporada. Creo que tiene ganas de quedarse”, dijo Al-Khelaifi, el jeque dueño de PSG, hace dos días en una entrevista a la emisora de radio RMC, sin dar más detalles de una posible renovación.



La ilusión de los hinchas de Newell's Old Boys de Rosario de verlo con su camiseta sigue intacta, más allá de la breve reunión con Maximiliano Rodríguez y Gabriel Heinze, actual DT del equipo rosarino.



Otro de Rosario es Ángel Di María, que ya recibió un llamado de su club, Juventus de Italia, para extender su contrato que se terminará en junio próximo, mientras vive sus semanas de descanso en su ciudad natal.



La situación de Di María es diferente porque su objetivo es retirarse con Rosario Central si están dadas las condiciones de seguridad y el flamante presidente, Gonzalo Belloso, se ilusiona con el operativo retorno.



Por su lado, Paulo Dybala ya llegó a su pueblo, Laguna Larga, donde lo recibieron miles de hinchas y en una breves palabras les agradeció el apoyo, aunque no se pudo disimular su cansancio después de la caravana de cinco horas y el largo viaje desde Qatar.



“Gracias por venir. Tenía ganas de venir lo más rápido posible a disfrutar con ustedes. Estando lejos los sentí cerca. Ahora hay que disfrutar”, dijo Dybala apenas pisó suelo cordobés.



Dybala, que seguirá en Roma, donde el DT portugués José Mourinho lo espera con los brazos abiertos luego de llevárselo en el último mercado de pases.



Los recibimientos y el calor popular se extendió en cada caso como se vio con Marcos "Huevo" Acuña al arribar a su departamento en la Ciudad de Buenos Aires; Guido Rodríguez en Sáenz Peña, localidad del partido 3 de Febrero; Nicolás Tagliafico en un barrio privado de la zona Sur; Alexis Mac Allister en La Paternal y al que esperan el viernes en Santa Rosa, La Pampa.



Justamente Mac Allister, titular en seis de los siete partidos del Mundial y un futbolista clave para el funcionamiento de la "Scaloneta", es el que cuenta con intereses de otros clubes de la Premier League inglesa.



Mac Allister se ganó un lugar en Brighton and Hove luego de un inicio con idas y vueltas en su nivel, al punto que casi emigra el invierno pasado a Elche de España a préstamo, y ahora su futuro parece estar en otro lado ya sea en este mercado o en el próximo.



Por su lado, Enzo Fernández y Nicolás Otamendi contarán con sólo una semana de descanso en el país y ya son esperados en Benfica de Portugal.



El defensor tiene contrato con Benfica por seis meses más y River apunta a hacerse de los servicios, aunque al consagrarse campeón aparecieron Atlético de Madrid y Sevilla como competidores directos. Además, Benfica quiere extenderle el vínculo por una temporada más.



El panorama es diferente con Enzo Fernández, ganador del premio al mejor jugador joven del Mundial -participan los menores de 21 años-, y ya posaron sus ojos Real Madrid y Liverpool de Inglaterra.



De hecho, en los medios españoles como Marca y As se informó que Real Madrid pondría entre 100 y 110 millones de dólares para llevárselo. El que mira con atención estos movimientos es River, dueño de un 25 por ciento del pase. Tiene cláusula de salida de 120 millones de euros.



En Londres, aguardan por la llegada del defensor Cristian "Cuti" Romero, que ya confirmó que no pasará sus vacaciones en Córdoba e irá a celebrarle el primer cumpleaños a su hijo, Valentino, y se sumará rápido a Tottenham.



La situación de un compañero de torneo como Emiliano "Dibu" Martínez es diferente, porque decidió irse a Mar del Plata y entre mañana y pasado tendrá su homenaje en su ciudad.



Los jugadores de Atlético de Madrid, Nahuel Molina y Rodrigo De Paul, continuarán sus carreras en el equipo de Diego Simeone después de una difícil primera parte del año en el vínculo con el entrenador.



El resto celebrará con sus familias y posteriormente se irán sumando a sus clubes, mientras que Lionel Scaloni pasará unos días en Pujato, Santa Fe, y regresará a España al tiempo que negociará para la extensión o no de su contrato con la Selección.