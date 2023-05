Cuando, allá por 1984, el dirigente sanjuanino José Marzano inició en el Autódromo de Zonda la disputa de los Torneos Infanto Juveniles, no imaginó que esas competencias que incluían a los chicos que corrían con rueditas y otorgaban una vidriera para los juveniles, más cercanos a pasar al ciclismo grande; tendrían una continuidad de, casi 40 años, y lo más importante aún, que esa semilla plantada en San Juan germinaría y se extendería en todo el país. Así es que muchas de las actuales figuras del pelotón mayor actual se formaron compitiendo en pistas de distintas provincias.

El próximo domingo, en San Juan, se disputará la tercera (de siete) fecha del calendario 2023, las anteriores fueron en Catamarca (marzo) y Quimili, Santiago del Estero (abril). Se esperan más de 300 pedalistas de los cuatro puntos cardinales de la Argentina.

Son trece las categorías que disputarán carreras, a partir de las 08.30 en el Kartódromo del Parque de la Velocidad, ubicado junto al Autódromo de Villicum. De ellas, en siete hay punteros sanjuaninos. Las ubicaciones completas de los sanjuaninos, son las siguientes:

Categoría 4 y 5 años: Lidera el sanjuanino Emir Donoso (26 puntos). El segundo es el riojano, Karim Vargas (22). Otros sanjuaninos: Benjamín Martìnez (17), tercero; Abigail Carrizo (14), cuarta; Blas Vega (12), cuarto; Alexander Luna, Delfina Quevedo y Bastián Cañada (11), quintos; Ulises Guajardo (10), octavo.

Categoría 2016 - 2017: Delfina Sánchez (26 puntos), primera. Aidana Molina (22), tercera. Elías Sánchez (10), séptimo. Leonel Martínez (8), décimo primero. Y, Nicolás Luna (3), décimo quinto.

Categoría 2015: Jonás Alberto Navas Quinteros (26), primero. Dylan Robledo (21), segundo. Axel Agüero (17), quinto. Solange Molina (15), sexta. Ian Soria Andrada (12), séptimo. Bautista Dojorti y Santino Quinteros (10), novenos. Y, Uma Castro (3), décimo cuarta.

Categoría 2014: Giovanni Agüero (25 puntos), primero conjuntamente con el riojano Bastián Aballay. Dominique Aguilar (22), tercero. Yendri Guzmán (8), octava. Tiziano Checoli y Julián Balmaceda (3), décimo quintos.

Categoría 2013: Lautaro Naranjo (26 puntos), primero. Lisandro Chavez (22), tercero. Tizziano Castro (17), cuarto. Lucas Martínez y Daira Ximena Bea (13), sextos. Nahuel Agüero (11), octavo. Ian Alejo Yacanto (8), noveno. Santino Morales y Ana Paula Carrizo (6), décimo primeros. Francisco Carrizo y Diana Zárate (3), décimo cuartos.

Categoría 2012: Merlín Bustos (13 puntos), séptimo. Lucas Montaño (12), octavo. Esteban Quinteros (11), décimo. José María Quevedo (9), décimo primero. Edgar Castro (8), décimo segundo. Juan Marcelo Díaz y Eric Gramajo (3), décimo cuartos.

Categoría 2011:

David Ignacio Godoy (26 puntos), primero. Uriel Moreno (20), cuarto. Gonzalo Pozo (11), octavo. Maicol Tivani y Eric Mendoza (9), novenos. Jeremy Sambor (7) décimo. Benjamín Balmaceda (3), décimo sexto.

Categoría 2010: Lautaro Nicolás Oviedo (21 puntos), segundo. Leandro Aravena (16), sexto. Tomás Saavedra (8), octavo. Tomás Hernández (6), noveno. Jeremías Mura, Benjamín Zalazar y Juan Ignacio Balmaceda (3), décimo primeros.

Categoría 2009: Agustín Guzmán (16 puntos), tercero. Mauro Audicia y Felipe Lucero (15), quintos. Adriel Motensen, Alex Domínguez, Williams Gómez (6), novenos. Kevin Tivani, Alexander Checoli, Agustín Durán, Guillermo Guevara, y Benjamín Ahumada (3), décimo quintos.

Categoría 2008: Benjamín Guzmán (18 puntos), tercero. Y, Marino Sela Castro (3), décimo tercero.

Categoría 2007: Alejo Riofrío (24 puntos), primero. Matías Luna (22), segundo. Daniel Esquivel (11), séptimo. Alejo Morales (9), noveno. Jonathan Gómez (6), décimo.

Varones Menores 2005-2006: Lautaro Naveda, con 22 puntos, lidera la categoría de ciclistas de 17 y 18 años. Lo escolta el riojano Lautaro Flores, con 21 unidades. Otro sanjuanino, Guillermo Castillo, se ubica cuarto con 12. En tanto que, Axel Soria y Elías Jesús Alaniz, suman 3 puntos.

Damas Menores: Pía Manzano (22), segunda. La primera es la catamarqueña, Guadalupe Ailén Díaz (26). Mariel Moreno (14), quinta. Luciana Guzmán, Victoria Paez y Florencia Quinteros (6), décimo segundas. Y, Dayana Dávila (3), vigésima.

Pía Manzano, con el apoyo familiar

Tiene 13 años, y es la segunda de los tres hijos del matrimonio que componen Miguel Manzano y Leonela Hermoso. El caso de Pía Manzano, resume el de la mayoría, por no decir todos los niños y jóvenes ciclistas que compiten en el Infanto Juvenil. En su casa del

Barrio Pedragales, en Chimbas, junto a sus padres y hermanos (Mayco y Uma), recibió a DIARIO DE CUYO y contó sus expectativas por hacer una buena carrera e intentar pasar al frente en su categoría (Damas Menores), donde escolta a 4 puntos a la catamarqueña Ailén Díaz, hija de Darío Díaz, el ciclista más ganador del siglo en San Juan.

Es alumna de segundo año del Colegio Gran San Martín, de Chimbas, y desde que tenía tres años no se baja de la bicicleta. Es subcampeona argentina de pista y el año pasado fue citada a una concentración de la Selección Argentina en San Luis, a la que no pudo asistir por no contar sus padres con los medios económicos para afrontar los gastos. El rafaelino Daniel Capella, integrante del cuerpo técnico recibió la comunicación telefónica de sus padres, y les comentó que entendía la situación y que no se preocuparan porque seguirían de cerca su evolución.

A su edad compite con chicas de 18 años, por lo que las expectativas familiares pasan por acompañarla en su crecimiento deportivo. Su padre, que practicó el ciclismo es quien monitorea los entrenamientos Su madre es quien se encarga de la dieta. Y sus hermanos en contenerla emocionalmente. Los sueños de Pía descansan en el apoyo de sus seres queridos.