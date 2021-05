Nota de TN

River Plate vive este martes un 25 de mayo más que particular. Cumple 120 años de vida en un día en el que, además, definirá si logra la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores (necesita un punto ante Fluminense) en un contexto especial, con un presente atravesado por la pandemia.

El club realizó una emotiva fiesta virtual de la que participaron grandes figuras y emitió un video institucional en el que Marcelo Gallardo es la voz oficial de un repaso por la historia de sus más grandes ídolos, y en el que deja un mensaje en el que se valoriza el Monumental como escuela de “vivir y jugar con grandeza”.

El mensaje del Muñeco

QUÉ HOMBRE �� El mensaje de Marcelo Gallardo por los 120 años de River �� #River120

pic.twitter.com/ncjKg05mkE — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 25, 2021

Hace muchos años, en este lugar, conocí la grandeza y supe que era algo mucho más que ser grande. Porque la grandeza no esta al final del camino; la grandeza es el camino. Acá me enseñaron que a la pelota se la esconde dentro de la cancha y no afuera, que el fútbol es solamente una materia y que la mejor formación es la que te ayuda a pararte bien en la vida.

Acá se vio a La Máquina superar la hombre; acá vimos predicar al ejemplo, acá entendimos por qué Labruna y tribuna terminan igual.

Acá aprendí que se puede tocar el cielo con los pies, que si tropezás grande te levantas gigante, que para entrar en la historia hay que tirar paredes y que se puede ganar hasta perdiendo. Acá aprendí que los escudos nacieron para proteger a las personas y las personas para proteger a los escudos. En este lugar, hace muchos años, aprendimos a vivir y jugar con grandeza.