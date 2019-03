Engranaje aceitado. El equipo ‘piquetero’ formado para repeler un ataque, el quinto en la fila es el ganador de la prueba.



‘Hicimos un gran trabajo. Todos los chicos se portaron de maravillas’, expresó en todos los micrófonos que se encontró Nicolás Tivani. El brillante ganador de la XX Vuelta al Valle Fértil se mostró satisfecho por haber respondido a las expectativas de sus compañeros. ‘Estoy feliz por haber ganado y porque no defraudé la confianza que me dieron mis compañeros’, confió.



Sobre la definición de la competencia comentó: ‘Sabíamos que cuando entráramos al circuito los ataques no cesarían y debíamos estar muy atentos. Hice un gran esfuerzo, pero después me dejaron de cabeza para que defina. El equipo no tuvo fallas. Lo que nos deja muy tranquilos pensando en lo que viene, como la Vuelta al Uruguay’, expresó quien ganó las tres etapas.



>> Piqueteros no van a Chiloé

Entre los objetivos internacionales que tenía el equipo de la Agrupación Virgen de Fátima, se encontraba la Vuelta a Chiloé, competencia que se desarrollará entre el miércoles y domingo próximo en la isla del sur chileno. Sin embargo, el presidente de la entidad, Carlos Gómez, confió que no correrán en el país trasandino y si lo harán en la Vuelta de Uruguay que se llevará a cabo en Semana Santa.



Quien sí participará de la carrera 2.2 de la UCI es la escuadra del SEP-San Juan. Los ‘Bichos verdes’ viajarán hoy para estar presentes en el Prólogo que se realizará mañana. De la carrera participarán 11 equipos foráneos, destacándose la presencia de los continentales sanjuaninos con otros dos conjuntos de la tercera categoría profesional, el Team Medellín, con el español Oscar Sevilla y el Team Iluminate, de los Estados Unidos, donde correr el colombiano Rodolfo Torres. Ambos ciclistas, protagonistas en las Vuelta a San Juan.