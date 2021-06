La sexta fecha del Turismo Carretera disputada este domingo en San Nicolás no fue la carrera esperada por Facundo Della Motta y su equipo, el Candela Competición, para demostrar el potencial del Torino. Una falla en el escape volvió a provocar el abandono del sanjuanino en una final, privándolo de ver la bandera a cuadros.

En un domingo que comenzó con una espesa neblina que obligó a retrasar el cronograma de series y finales, Facundo largó 11º en la Primera Serie y logró completar las 4 vueltas en el 8º lugar, lo que le permitió sumar algunos puntos en el campeonato. Ya en la final, largando desde el puesto 24, ganó un par de posiciones y luego del sobrepaso a Santiago Mangoni, el motor comenzó a hacer un ruido extraño en la vuelta 13, cuando el sanjuanino marchaba 20º y Facundo decidió parar, por lo que no pudo finalizar la competencia.

“Terminó el domingo con una final que hasta la vuelta 13 venía bien en el puesto 20º y lamentablemente se rompió el caño de escape y sentí una anomalía. Por precaución paré el auto para evitar algún daño mayor y resultó que la falla no ponía en riesgo ningún elemento, entonces habrá que pensar en la próxima, funcionar un poco mejor en la clasificación y tratar de ver la bandera a cuadros”, comentó el sanjuanino, en una carrera muy lineal sin demasiadas alternativas y en un autódromo con pocos lugares de sobrepaso.

Lo curioso de esta fecha es que, a pesar de no terminar la carrera, Facundo avanzó cuatro puestos en el campeonato gracias a los puntos cosechados en la serie. Llegó 40º y ahora se encuentra en el puesto 36º, aunque esta curiosa situación, se encuentra muy lejos de conformar al sanjuanino que sigue tras la búsqueda de la confiabilidad del Torino y de resultados que lo sitúen entre los mejores 15 pilotos de la categoría.

Santero fue el gran ganador

El mendocino Julián Santero (Ford) se adjudicó esta tarde la final del Turismo Carretera en el autódromo de la ciudad bonaerense de San Nicolás, en el marco de la sexta fecha de la máxima categoría automovilística local



El piloto del equipo de Memo Corse alcanzó su quinto triunfo en 50 presentaciones en la categoría, luego de aventajar en la largada al vigente campeón, el entrerriano Mariano Werner (Ford).



El tiempo del ganador, al cabo de las 20 vueltas de la exigencia, resultó de 29m. 48s. 045/1000, a un promedio de 159, 419 kilómetros por hora, según consignó el sitio oficial de la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC).



Precisamente, el piloto paranaense, que había arrancado en la pole position, quedó segundo, a 468 milésimas.



Y para ratificar el dominio de la marca del óvalo, el uruguayo Mauricio Lambiris concluyó en la tercera colocación, a 2s. 635/1000.



El loberense Jonatan Castellano (Dodge) se ubicó cuarto, a 3s. 529/1000, mientras que el sáltense Juan Pablo Gianini (Ford) concluyó quinto, a 4s. 065/1000.



El platense Gastón Mazzacane (Chevrolet), ex Fórmula 1 en las temporadas 2000-2001, se ubicó sexto, a más de 7 segundos.



El arrecifeño Agustín Canapino (Chevrolet), cuatro veces campeón de Turismo Carretera, llegó séptimo a 7s. 464/1000, mientras que el marplatense Christian Ledesma (Chevrolet) concluyó octavo, a 8s. 164/1000



El uruguayo Marcos Landa y el tandilense Leonel Pernía, ambos con sendos Torino, se situaron noveno y décimo, respectivamente, para completar los clasificados en el denominado "Top ten".



"Se dio una muy linda carrera. Mariano (Werner) estuvo a punto de superarme en algunas ocasiones, yo estuve al límite de perderlo en otras, y fue una terrible maniobra la que me salió para pasar al frente. Fue todo improvisado y pude aprovechar todas las situaciones", dijo Santero.



"Después me defendí como pude y fue extremadamente difícil ganarle a Mariano, pero lo logré. No éramos los candidatos y pudimos festejar", agregó el ganador.



La actividad en el trazado bonaerense de 3.960 metros de cuerda se inició con dos horas de demora, al menos, por una intensa niebla que complicó la visibilidad de los pilotos para largar las respectivas series.



Las mangas de la mañana-mediodía fueron ganadas por Werner, Santero y Lambiris, todos con Ford.



Con estos resultados, el arrecifeño Canapino sigue al frente del torneo con 213 puntos, escoltado por Luis José Di Palma, también nacido en Arrecifes, con 178. Más atrás se escalonan Werner, con 174,5; Lambiris con 164,5; Gianini con 163; Castellano con 161; Santero con 155,5 y Landa con 153.



La próxima cita de la categoría será el domingo 11 de julio en el autódromo de Concordia.