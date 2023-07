El español Pello Bilbao ganó ayer la décima etapa del Tour de Francia de ciclismo, un recorrido de 167,5 kilómetros entre el parque de Vulcania e Issoire, menos de cuatro semanas después de que su compañero del equipo Bahrain-Victorious, Gino Mader, falleciera tras un accidente en Suiza. Bilbao superó a sus compañeros de escapada, el alemán Georg Zimmermann y el australiano Ben O'Connor, segundo y tercero respectivamente.

A su vez, el defensor del título, el danés Jonas Vingegaard, conservó el maillot de líder de la general mientras Bilbao ascendía a la quinta posición de la clasificación desde la 11ma. en la que estaba antes de largar la etapa.

Pleno campo. Los corredores atravesando una zona de cultivos de belleza natural en Francia.

"Va por ti, Gino"

Emocionado, con los ojos vidriosos tras cruzar la meta recordando a su compañero y amigo Gino Mader, fallecido el pasado mes de junio, Pello Bilbao (33 años) se impuso en Issoire, poniendo fin a una sequía de cinco años sin victorias españolas en el Tour de Francia. Es su segundo éxito del año, después de su victoria en enero en el Tour Down Under. "La clave era controlar las emociones -dijo en el inicio- y agregó "las últimas tres semanas fueron muy intensas. El inicio de la carrera en el País Vasco fue muy emocionante, y en algunos momentos siento que me dejé llevar y perdí el control, dejé de correr como siempre corro. Esta vez, en cambio, tenía las ideas muy claras y tuve la capacidad de tomar las decisiones correctas en los momentos correctos. Sin cooperación en el grupo hubiera sido imposible".