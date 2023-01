Es muy difícil encontrar a Oscar Sevilla y que no tenga dibujada una sonrisa en su rostro. Amable con la prensa y siempre a disposición de cada fanático que lo solicita para una foto, así se muestra siempre el ciclista español del Team Medellín de Colombia que supo consagrarse en la edición 2018 tras la descalificación de Gonzalo Najar. El español, residiendo en Colombia hace largos años, se mostró encantado una vez más con la Vuelta, competencia que él ya adoptó como propia.

"Estoy disfrutándola mucho. Siento que esta carrera es un premio a toda mi carrera deportiva. Es una carrera que se encuentra con un gran ambiente hace unos años", expresó el "Niño" con su clásica tonada de español pero con acento colombiano. A sus 46 años, Sevilla es el ciclista con más rodaje dentro del pelotón y por los años que vino a competir a la provincia ya conoce a la Vuelta a la perfección: "Es una competencia que tiene mucho calor en ambos sentidos, en lo climático pero también en lo humano. Estoy muy feliz de estar aquí en la Vuelta a San Juan y hacer feliz a mucha gente, el ciclismo es espectáculo, es emoción. Es un deporte hecho por los ciclistas pero también por el público", manifestó.

Los 38 grados con los que se viene corriendo en cada etapa que aumenta unos grados más sobre el pavimento, son un aliado para el ciclista del Team Medellín. Es que el calor seco lo hace acordar a su pueblo natal: Ossa de Montiel, en Albacete, España. "Me gusta el clima aquí porque amo el calor, soy un corredor que ama el verano. Estar aquí me recuerda mucho a mi tierra con un calor seco que quema. Me duele el calor, lógico que lo sufro como todo el mundo pero menos que otros, para mí es un aliado", expresó.

"Es importante tener ese cariño con la gente porque ellos nos hacen grande. No cuesta nada una sonrisa, un autógrafo o una foto para que esa gente quizás cambie su día"

En la previa de cada competencia y también en las llegadas, es de los ciclistas preferidos por los fanáticos del ciclismo para sacarse fotos y firmar autógrafos. Se muestra siempre cordial con cada persona que lo solicita porque él mismo dice que con ese simple gesto puede estar cambiándole el día a un niño o una persona: "Nosotros nos debemos a ellos, el público nos hace grande y creo que esos son los mejores triunfos. Es rico poder darle una sonrisa a un niño, una foto a un aficionado. Quizás no siempre se puede porque por ahí vas apurado a correr pero siempre estamos dispuestos hacerlo", expresó y siguió: "Eso es lo que queremos transmitir, que somos personas normales, para muchos quizás somos ídolos y hay niños que quieren ser iguales a uno, entonces hay que ser personas y compartir con ellos porque ese gesto a mucha gente le puede cambiar la vida entonces no cuesta nada una sonrisa, un autógrafo o una foto para que esa gente quizás cambie su día", manifestó.

Por último, en la previa de la etapa del Colorado donde años atrás supo lucirse, si bien fue segundo en el 2018 en esa etapa reina, después pasó a consagrarse por la descalificación de Gonzalo Najar quien lo había superado en pleno ascenso, Sevilla se mostró calmo, no quiso aventurarse aunque dijo que dará batalla: "Será dificil si bien tenemos descanso intermedio la fatiga se acumula, El Colorado siempre da mucha batalla y nosotros la daremos, esperemos subir bien", cerró el ciclista hispano-colombiano que seguirá disfrutando de la Vuelta sanjuanina.