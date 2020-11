El pilar salteño Juan Figallo anunció hoy su retiro del rugby profesional por sugerencia médica, tras un golpe en la cabeza que sufrió en el seleccionado argentino durante el Mundial Japón 2019.



"Termino mi carrera profesional en el rugby. Después de muchas consultas con doctores y poniendo todo de mí, tratando de recuperarme del golpe en la cabeza que sufrí en el Mundial 2019, finalmente concluyeron que no debería jugar más al rugby", reveló en su cuenta de Instagram.



Figallo, de 32 años, aceptó que tomar la decisión resultó complejo: "Me cuesta mucho este momento pero estoy agradecido a cada equipo al que pertenecí, que me vieron crecer, formar una familia y ser mejor persona".



"Como argentino, el honor más grande fue representar a mi país con los Pumas", valoró.



Figallo surgió del Jockey Club salteño (2007-09), luego pasó al Montpellier de Francia (2009-14) y en los últimos seis años se desempeñó en Saracens de Inglaterra.



Con Los Pumas sumó 25 presencias y participó de tres Copas del Mundo: Nueva Zelanda 2011, Inglaterra 2015 y Japón 2019.