Festejos callejeros de hinchas del Napoli provocaron hoy cruces entre funcionarios locales, la oposición y autoridades sanitarias por un posible rebrote de coronavirus en Italia, que registró otras 66 muertes en las últimas 24 horas, 36 de ellas en la norteña región de Lombardía.



El festejo de los hinchas del club de fútbol Napoli, que ayer ganó la Copa Italia, generó polémica en la política local por la cantidad de gente en las calles de la ciudad del sur del país.



"Hace mal ver estas imágenes. Recuerdo la influencia del partido Atalanta-Valencia al inicio de la epidemia en la difusión del contagio", agregó en tanto el director adjunto de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Raniero Guerra, citado por el diario La Repubblica.



"No quisiera que la situación se repitiera ahora", agregó Guerra.



Según el alcalde napolitano Luigi Di Magistris, hubo cerca de 5.000 personas en las calles festejando el título, aunque relativizó el impacto que pueda tener el encuentro y lo calificó como "el contagio de la felicidad".



"Me pregunto dónde estaba el señor De Luca. A mí me han roto la paciencia con el distanciamiento social y el uso de barbijo, y ahí había miles de personas", se quejó en tanto el ultraderechista Matteo Salvini, en un ataque directo al presidente de la región de Campaña, Vincenzo De Luca.



De todos modos, según informó Protección Civil, la región de Campaña registró un solo contagio nuevo en las últimas 24 horas.



Mientras tanto, con las 66 víctimas de hoy, Italia llegó a los 34.514 fallecimientos desde el inicio de la pandemia, de los que casi la mitad, 16.516, se concentra en Lombardía.



Además, el país registró 331 nuevos contagiados de coronavirus, 216 en Lombardía.



A más de un mes de las reaperturas de negocios y comercios, el norte del país sigue siendo el principal foco de la Covid-19, con 14.467 de los 23.301 positivos actuales del país concentrados en territorio lombardo.