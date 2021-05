En el medio de todas las dudas que rodean a Juventus, este martes se confirmó que Gianluigi Buffon se irá del club al finalizar la temporada. Así lo anunció el propio jugador de 43 años, aunque no definió si se retirará o si seguirá jugando en otro club.

"Mi futuro está claro y decidido. Esta temporada pondré fin, de manera definitiva, a esta bellísima y larguísima experiencia en la Juventus. Pienso que he dado todo por la Juve. También lo he recibido todo y más de eso no se puede hacer. Hemos llegado al final de un ciclo y es justo", expresó.

De todos modos, Buffon no definió si se retirará o si desembarcará en otro club. "Puedo dejar de jugar o seguir. Si encuentro una situación que me estimule o una experiencia de vida diferente, la tomaré en consideración", reconoció en la entrevista con Bein Sports.

En tanto, fue consultado por la floja temporada de Juventus, que, al momento, se estaría quedando afuera de los puestos de clasificación a la próxima Champions League. "Nos faltó continuidad. En los partidos contra los cinco o seis mejores equipos de la Serie A, a menudo, ganamos, pero perdimos algunos puntos estúpidos. Este equipo debe madurar y crecer desde el punto de vista del carácter", analizó.

En Italia se habla de la posible salida de Cristiano Ronaldo, por lo que a Buffon le preguntaron al respecto. "Tengo una gran relación con él. Me cae muy bien. Ha hecho un 'saco' de goles, como todos los años. El problema es que uno resalta cuando el equipo logra cosas importantes y, si no es así, uno también se resiente", completó.