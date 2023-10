El Torneo de Verano acelera su paso y teniendo en cuenta que restan un puñado de fechas para el final y que este fin de semana no habrá actividad debido a las Elecciones, ya programó la fecha 18 para la semana próxima, debiendo disputar los encuentros entre martes y miércoles.

El certamen que tiene como líder a San Lorenzo de Ullum, comenzará a disputar la fecha 18 el martes con un solo encuentro entre Colón Junior y Trinidad. El miércoles se disputará el grueso de la fecha con los encuentros entre:

Juventud Unida vs 9 de Julio, Recabarren vs Marquesado, Desamparados vs Aberastain (horario confirmar), Unión vs Alianza, Villa Obrera vs Peñarol, San Martín vs San Lorenzo (Predio Emanuel Más), Atenas vs Del Bono, Rivadavia vs Juv. Zondina y López Peláez vs Carpintería.