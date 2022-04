Todos conformes. Todos con optimismo de sobra. Eso se desprendió de una encuesta a cinco personalidades del deporte sanjuanino tras la confirmación de los Grupos para el Mundial de Qatar. Técnicos y jugadores coincidieron en que el Grupo "C" que integrará Argentina junto a Polonía, Países Bajos y México tendrá a la Albiceleste como única potencia y en un 90% coincidieron que evitar a Francia en Octavos de Final será clave para las aspiraciones del seleccionado de Scaloni.

Raúl Antuña, Pablo Jofré, Ricardo Dillon, Luis Pallaroni y Pedro Terrero analizaron el grupo que deberá afrontar la Albiceleste en la cita que comenzará el 21 de noviembre.

Por el lado de San Martín, su técnico Raúl Antuña, manifestó: "Es un grupo accesible donde Argentina tiene todas las chances de clasificar primero sin ninguna duda. El equipo más accesible será Arabia Saudita que no tiene ninguna figura a nivel mundial, solamente a Marhez, es una selección con poca historia en los Mundiales. Pienso que el más duro será México por los conocimientos que tiene su técnico y por todo lo que se jugará en ese partido. Quiero que el rival en Octavos sea Dinamarca, a Francia no me gustaría enfrentarlos por el poderío que tienen", expresó el "Purruco".

En tanto que en la vereda de enfrente, Pablo Jofré, volante de Desamparados, se mostró en la misma línea: "México siempre es complicado, Polonia no conozco mucho pero Lewandowsky es para mí el mejor delantero del mundo , Argentina depende de sí mismo, está jugando muy bien, se afianzó el equipo. En Octavos, me gustaría evitar a Francia pero esto es fútbol y paras er campeones hay que ganarle a todos. Argentina siempre es candidato y ojalá este sea nuestro Mundial, es el momento. Eso viene contagiando cada vez que juega la Selección, confío en que este año será donde se corte esa racha que tenemos hace años", comentó el "Peca".

Por su parte, Ricardo Dillon, técnico sanjuanino manifestó: "En el Mundial hay que estar preparado para ganarles a todos, el sorteo fue relativamente favorable y accesible porque no tenemos equipos que a priori sean catalogados como potencias. El más dificil será Polonia por lo que significa Lewandowsky y ya sabemos lo que arrastra un jugador. Pienso que Argentina no debe tener problemas para pasar esta zona, después hay que ganarle a cualquiera y ojalá no nos toque Francia para que podamos pensar que podemos llegar más lejos porque será un rival muy difícil, si Argentina pasa esa eliminatoria Argentina se puede convertir en candidato", expresó el entrenador.

Luis Pallaroni, técnico de Atlético Alianza, manifestó: "En este grupo para mí el rival más duro será México sin ninguna duda por todo lo que representa siempre cada duelo entre Argentina-México, pienso que Argentina avanzará y será clave en Octavos evitar a Francia, el rival más conveniente será Dinamarca", expresó el entrenador.

Pedro Terrero, jugador de Alianza, comentó: "El grupo que nos tocó es accesible, más allá que hay jugadores importantes en los dos equipos más fuertes que s Polonia y México, es un grupo bueno para Argentina. No tengo dudas que vamos avanzar a Octavos y a mí me gustaría que sea Francia por una revancha con el Mundial pasado, creo que Argentina tiene un plantel más maduro y con mucha más confianzay estaría bueno medirse con el último campeón y sacarnos esa espina del Mundial pasado, porque si queres ser campeón le tenes que ganar a todos", expresó.