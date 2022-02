El golpe fue duro el domingo y por eso ayer, todavía costaba asimilarlo. Atlético Alianza, que quedó en la puerta del ascenso al Federal "A" tras caer goleado ante Atlético Paraná en una de las finales del Regional Amateur, tendrá un panorama más claro hoy, cuando la dirigencia mantenga una reunión para ir definiendo el futuro de su técnico Luis Pallaroni y de eso dependerá el armado del plantel.

"Todavía tenemos el puñal clavado", expresó Turi Russo, uno de los dirigentes de Alianza y la frase reflejó de la mejor manera las sensaciones de todo el pueblo lechuzo ayer. El presidente Roberto "Roquiño" Mallea, sostuvo que hacer autocrítica en "caliente" no era oportuno y es por eso que hoy recién se reunirán para ir definiendo los pasos a seguir. "Hay que analizar todo, en el fútbol los éxitos son efímeros pero hay que tener en cuenta todo lo hecho por Pallaroni hasta el día de hoy y recién decidir y evaluar los pasos a seguir. No nos tenemos que enfocar solo en la final, sino todo lo que hizo desde que llegó", comentó "Roquiño". Luis Pallaroni, que había llegado desde Atenas a fines del 2019, no sería un problema desde lo económico para arreglar su continuidad. Y desde lo futbolístico las estadísticas avalarán el proyecto del DT pocitano: es que desde su llegada a fines de 2019, Alianza volvió al protagonismo en cada torneo que jugó. Campeón en el torneo local y protagonista en los Regional Amateur: en la edición 2020-2021 cayó en las semifinales ante Fadep de Mendoza y en la edición que culminó el domingo cayó en la final ante Atlético Paraná. "El balance es positivo porque se llegó a una instancia importante y se ganó en la Liga Local por eso insisto en que lo que pasó el domingo no debe opacar el resto", comentó Mallea. "Tenemos que ver si Pallaroni tiene ganas de seguir y buscar otra revancha y después de ahí ver la posibilidad de que se queden o no los jugadores. Hoy la prioridad es la Copa de Campeones que nos permite clasificar al Regional", agregó Russo. Hoy Alianza está jugando instancias de Octavos de Final y de ser campeón se asegurará jugar el Regional Amateur 2023 y de conseguirlo será haber dado un paso clave para ir por la revancha.

En tanto que la autocrítica del plantel el día después, la hizo su capitán Pedro Terrero, palabra clave para analizar la dura caída: "Todavía cuesta entenderlo. Estábamos muy ilusionados y se termina con mucho dolor y sufrimiento. Fueron dos descuidos que nos complicaron el partido,ellos estaban atacando bien pero nosotros llegábamos también. Después nos hicieron un gol de pelota parada y ahí no más cometimos otro error, en un minuto perder 2 a 0 nadie lo tenía tenía los planes. El resultado es exagerado, teníamos que estar mucho más concentrados porque este resultado tapó lo que hicimos toda la campaña", manifestó. Terrero, sobre su continuidad cuando finalice su ciclo, manifestó: "Sinceramente si me pongo a charlar ahora lo tengo que pensar pero es muy reciente todo. Lo que pasó en Río Cuarto de verdad que lo sentí con mucho dolor y de una manera que nunca había sentido así", manifestó quien el domingo cumplió su segunda temporada en Santa Lucía.

Terrero, Enzo Guzmán y Cristian Cejas tienen contrato vigente que culminará cuando finalice la Copa de Campeones, es decir que están habilitados para jugar este próximo fin de semana. Pero todo indica que será muy difícil mantener la base del plantel. Ayer mismo tuvo la primera baja con la partida de Francisco Salinas para jugar Federal "A" con Peñarol. El "Pipi" es jugador libre y ayer mismo se presentó a entrenar en Chimbas. Lo mismo pasará con Nicolás Córdoba que tiene que regresar a Desamparados y Matías González, quien deberá retornar a Marquesado. En tanto que Ariel Sánchez, Gustavo Pereira, Cristian Villegas y Franco Lepe, siguen teniendo vínculo con Alianza pero la dirigencia lechuza está dispuesta a darles la liberación en caso de querer emigrar a otro club. Sin dudas, hoy será un día clave en Santa Lucía.

Lo que sigue

Para Atlético Alianza rápidamente vendrán nuevos compromisos, por lo pronto este fin de semana deberá afrontar la revancha de Octavos de final por Copa de Campeones ante San Martín. En la ida empataron 1-1 y la revancha tendrá lugar en Santa Lucía. Además, afrontará la segunda fecha del Torneo Local. Ambos torneos brindan una plaza para disputar el Regional Amateur 2023

EN EL PLANO DIRIGENCIAL

Mallea evalúa seguir al frente tras una década

Espera. Mallea lleva 10 años al frente del club y analizará si seguir.

Roberto "Roquiño" Mallea, presidente de Atlético Alianza, además de enfocarse en el futuro netamente deportivo de la institución, también dijo que deberán charlar sobre su continuidad al frente del club. Mallea lleva 10 años al mando de la institución, en la actualidad se encuentran con una prórroga y a la espera que los balances estén listos para poder llamar a Asamblea. Su mandato se cumplió previo a la pandemia y al igual que varias instituciones de la provincia, recibieron una prórroga para poder continuar. "Nos vamos a poner de cabeza a regularizar la situación. Necesitamos urgente eso. ¿Si voy a seguir? Hay que evaluarlo porque ya son 10 años al frente de la institución, es cuestión de analizarlo bien y ver que gente continuará estando", comentó. "Por eso es muy importante poder hablar con los jugadores y el técnico. La Copa de Campeones se define en un mes y si Alianza clasifica al Regional, el panorama será más claro", agregó Russo, dejando en claro que eso será clave para que la dirigencia actual decida ir por un mandato más o no..