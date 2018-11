En San Juan, cuna del ciclismo nacional, queda a la vista que hay futuro. El semillero dio muestras de eso el último domingo, en el cierre del Campeonato Nacional de ciclismo Infanto-Juvenil que tuvo como escenario a la provincia. En ese certamen que constó de siete fechas disputandose a lo largo del año en todo el país, San Juan logró cuatro títulos y varios subcampeonatos. Todo un logro que marca el enorme crecimiento de la cantera del deporte más pasional de la provincia.



La mayoría lleva el ciclismo en el ADN. Hijos, sobrinos y hasta nietos de ex ciclistas, los chicos ya comienzan a dar que hablar con sus méritos. El campeonato repartió sus fechas en las ciudades de Belén (Catamarca), Quimili (Santiago del Estero), Las Breñas (Chaco), Catamarca Capital, Nogoyá (Entre Ríos), Chilecito (La Rioja) y recientemente San Juan, en El Pinar, Rivadavia. En cada una de esas fechas hubo campeones que a la vez, sumaron puntos para el ranking anual que determinó los campeones nacionales. Y aquí es donde los locales dieron la nota: Felipe Lucero, hijo del reconocido sprinter Héctor "Willy" Lucero, en su segundo año en la disciplina se consagró campeón nacional por primera vez en la categoría 2009 a raíz de los cuatro triunfos que obtuvo en el año, así el pequeño chimbero superó ampliamente lo realizado el año anterior cuando culminó quinto en el ranking anual en debut en la actividad. En tanto que los hermanos Lisandro y Leonardo Bravo también terminaron el año bañados de gloria. Los oriundos de San Martín, descendientes del eterno "Chato" Bravo, se consagraron en sus categorías: Leo en la 2002 y Lisandro en la 2004. El jachallero Luis Barros fue otro que tuvo un año exitoso consagrándose en la 2003. Esos cuatro títulos posicionaron a la provincia en lo más alto. Aunque también hubo subcampeones como el caso de Sofía Baquedano en Damas Menores, Pía Manzano en la 2010, Agustín Delgado en la 2002 y Lautaro Naveda en la 2006. Mientras que la fecha disputada en San Juan tuvo sus campeones de la fecha y también tuvo como dominadores a los locales: Magalí Balmaceda, que en los pasados Juegos Evita obtuvo tres medallas de oro, fue campeona en Damas Menores. Valentino Chávez ganó en la categoría de 5 años, Santino Escudero se consagró en la 2010, Adriel Mortensen en la 2009. Luz Mallea fue subcampeona en Damas Mayores y Pía Manzano hizo lo mismo en la 2010.



Lo realizado sirvió para coronar el sacrificio realizado durante el año. Es que la situación económica que vive el país fue un condicionante para los sanjuaninos a la hora de viajar. Si bien la Secretaría de Deportes aportó el colectivo para que los pequeños pudieran viajar a un costo mucho más bajo, no muchos pudieron ir a las seis fechas fuera de la provincia. Cabe destacar también el enorme esfuerzo de los padres, que sin importar que los chicos pertenecieran a distintas escuelitas, los mayores conformaron una comisión de padres que fueron los encargados de organizar, con el apoyo estatal, el cierre del campeonato en San Juan después de cinco años.



Los pequeños disfrutarán del receso del campeonato, pero no dejarán la bici. La maquinita de acero es la pasión de los chicos que mamaron ciclismo y que hoy ya están dando muestras de un futuro enorme y seguramente exitoso dentro de unos años.

Cuatro son los campeones nacionales: Lisandro y Leo Bravo, Felipe Lucero y Luis Barros.





Protagonismo. Los sanjuaninos participaron con cerca de un centenar de ciclistas en la última fecha del Nacional disputado recientemente en San Juan.

Las promesas

FELIPE LUCERO - Campeón Nacional cat.2009

"Es mi segundo año en el ciclismo y pude consagrarme campeón nacional. La verdad que es algo muy lindo porque quiero ser como mi papá. Gané varias fechas en el campeonato, en otras fui segundo, pero lo más importante es poder hacer amigos en el ciclismo".

MAGALÍ BALMACEDA - Campeona 7ma fecha Damas

"Es la cuarta vez que participo en un Nacional. Tengo una felicidad inmensa, aunque me hubiese gustado haber competido en las siete fechas pero por la situación económica pude competir sólo en cuatro y las cuatro las gané. En los Evita sumé tres medallas así que fue un gran año para mí".

VALENTINO CHÁVEZ - Ciclista de categoría pañales

"Tengo cinco añitos y estoy contento por poder hacer este deporte. Tengo mi tío ciclista y cuando sea grande quiero ganar carreras. Toda mi familia me va a ver en todas las carreras y eso me pone muy contento. Espero poder seguir corriendo el año que viene".