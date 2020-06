Se empiezan a liberar actividades en los distintos puntos del país luego de la estricta cuarentena que se vivió en todo el territorio cuando el Gobierno decidió decretar el aislamiento social. Tandil, conocida por sus campos de golf, es uno de los lugares que permitió en los últimos días que la ciudad vuelva a tener actividad y por eso hasta allí llegó nada menos que el capitán de Boca, Carlos Tevez, con la intención de volver a jugar al golf después de un largo tiempo.

Sin embargo, el Apache no pudo entrar a la ciudad. "Yo no estaba en el puesto, pero la inspectora me lo pasó al teléfono y charló directamente conmigo. Él creía que como Tandil estaba en fase 5 y se habían habilitado los deportes podía pasar. Le expliqué que los deportes están habilitados pero para los tandilenses, que en esta ocasión no podía ingresar. Él fue muy amable y lo entendió", explicó Walter Villarruel, director del Control Vehicular en Radio Voz FM 106.9.

Según agregó Villarruel, Tevez tenía el permiso para circular y llegó proveniente de un campo en las afueras de la localidad de Maipú, a 150 kilómetros de Tandil. "No tuvo ningún inconveniente en retirarse. Fue muy amable, dijo que cuando se termine todo iba a venir. Más allá de la figura que es, como persona entendió y se volvió", concluyó el director.

Durante la cuarentena, el Apache se mantuvo en un estricto silencio salvo por una nota que le brindó a su amigo y conductor de América, Alejandro Fantino. Un Carlitos visceral le dijo al periodista que "miedo tenemos todos, a que nos mate a los abuelos, a nuestros padres, es lo que más angustia genera. En los barrios pobres es donde más hay que estar, el Estado está haciendo las cosas bien. Uno, en silencio, está. Hay que estar, no importa la clase social, hay que hacerles entender a estos pibes que están jugando con los sentimientos de la gente. No se puede especular con los precios en estos momentos".

Luego, Tevez, quien ponderó las medidas que estaba tomando por entonces el presidente Alberto Fernández, puntualizó sobre su dura infancia en Fuerte Apache. "A mí me toca estar en otra situación, pero yo pasé esos momentos; cuando uno no tiene un kilo de papa, no tiene para darle al hijo. Al que vive día a día se le hace muy difícil. Uno tiene que estar para ayudar y que al otro se le haga más leve". Y se enfocó directamente en la gente que vive en el Fuerte: "No tenés espacio, no tenés plata para pagar la luz, el gas, cosas por las que uno ya no se preocupa. Por eso digo que la clase media y alta tiene que estar con esta gente. El virus es un enemigo invisible que nos está pegando a todos".

También tuvo una frase poco feliz como que "el futbolista puede estar medio año sin cobrar que no le pasa nada". Esas palabras cayeron pésimo en sus colegas del ascenso como por ejemplo Luis Salmerón quien lo cuestionó en las redes sociales. "Qué fácil es hablar para el pueblo con la billetera repleta de dólares. Menos hablar y más hacer".

En el plano futbolístico, no es un parate cualquiera para Tevez. Es que el capitán del campeón de la Superliga, a sus 36 años, tiene que renovar el contrato que expira este mes. Del lado del futbolista está la idea de retirarse en el club de sus amores, aún sabiendo que el salario y los premios por este nuevo vínculo no serían para nada similares al actual. Del lado de la dirigencia, encabezada por el presidente Jorge Amor Ameal y con la venía de Román Riquelme, pretenden que siga en la institución por una temporada más. "Lo renovamos en cinco minutos al contrato", se ufanó Amor Ameal hace unas semanas sobre las negociaciones.

¿Con Sampaoli?

El defensor paraguayo, Junior Alonso, quien se alejó de Boca por temas personales para volver a su país natal, estaría muy cerca de firmar contrato con el Mineiro de Brasil, que conduce el ex técnico de la selección argentina, Jorge Sampaoli.