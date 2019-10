Un acierto del juez. La pelota rebotó en el brazo de Mas y pese a no tener intención, el cambio de reglamento obligó a invalidar el gol posterior de Salvio.

Corrían 20 minutos del primer tiempo y la Bombonera estalló. El Toto Salvio la había empujado tras unos rebotes en el área y por unos instantantes parecía que Boca estaba en ventaja. Sin embargo, el árbitro estuvo atento y esa felicidad xeneize duró un par de segundos solamente, pues anuló el gol tras una mano del sanjuanino Emmanuel Mas. Y fue un acierto.



En aquella jugada estuvieron involucrados Mas, Agustín Almendra y Eduardo Salvio. Los dos primeros saltaron a cabecear un tiro libre, la pelota rebotó entre ellos y terminó en pies del Toto, quien definió por la derecha y desató la euforia en Boca.



Pero uno de esos toques en el salto a cabecear pegó en el brazo del defensor sanjuanino. Y si bien el exSan Martín no tuvo intención de jugar con su extremidad, la nueva reglamentación es clara: cualquier acción de peligro o gol se invalida después de que el futbolista se vea favorecido por un control o toque con la mano, aunque sea en forma accidental.



Es por eso que Sampaio acertó en anular el gol. Y lo hizo sin dudar y sin recurrir al VAR, ya que en general siguió de cerca casi todas las jugadas.



Los jugadores de Boca no protestaron demasiado, a sabiendas de que en este caso no había margen ni siquiera para la polémica. De haber anotado ese tanto, sin dudas que las acciones hubiesen cambiado pues quedaba mucho tiempo en juego. Ni pensar en que se hubiese sumado al gol de Hurtado. La historia hubiese sido otra.

Uno por Uno

BOCA

Esteban Andrada 6: Tuvo poco trabajo, respondió bien cuando le tocó hacerlo.



Julio Buffarini 5: Uno marcando y otro proyectándose. Aceptable.



Lisandro López 6: Alternó aciertos y errores. Fue muy seguro en el juego aéreo.



Carlos Izquierdoz 7: Firme y seguro en los cierres. Mostró decisión y personalidad.



Emmanuel Mas 6: Muy activo, le faltó precisión en la puntada final, con cabezazos ofensivos.



Iván Marcone 6: Despliegue para recuperar la pelota.



Agustín Almendra 8: Sorprendió su cambio. Por ubicación, panorama y juego fue el mejor.



Eduardo Salvio 4: Lento, irresoluto. Puso gotas de su calidad.



Alexis Mac Allister 4: Impreciso y a contramano con el juego.



Carlos Tévez 7: Tuvo 70 minutos muy buenos. Se cargó el equipo al hombro y complicó a River.



Ramón Ábila 5: Derrochó ganas, le faltó ritmo de competencia.



Mauro Zárate -: Jugó menos de 25m., no se califica.



Jan Hurtado -: Similar a Zárate, sin calificación.



Sebastián Villa -: Estuvo en cancha 10m., sin calificación.





RIVER

Franco Armani 7: Con un par de atajadas salvó la serie.



Gonzalo Montiel 4: Perdió más de lo que ganó en su lateral.



L. Martínez Quarta 5: Acertó y se equivocó en igual proporción.



Javier Pinola 7: Firme en la marca y seguro en el anticipo para cortar ataques rivales.



Milton Casco 4: Peleó en desventaja numérica casi siempre.



Enzo Pérez 4: Tuvo un pobre desempeño y River lo sintió en su funcionamiento.



Ignacio Fernández 4: No estuvo cómodo nunca, lo anuló la marca rival.



Exequiel Palacios 5: Débil en la contención e irregular en el juego.



Nicolás de la Cruz 6: Se las ingenió para desbordar e inquietar.



Rafael Borré 4: Flojo en el juego, se entregó dócilmente a la marca rival.



Matías Suárez 5: Discontinuo. Trató, no pudo inquietar. Lo marcaron bien.



Lucas Pratto 5: Entró para "aguantar" la pelota arriba. Cumplió con eso, pero nada más.



Pablo Díaz: - Estuvo en cancha menos de 25m, no se lo califica.



Ignacio Scocco: - Jugó muy poco, sin calificación.