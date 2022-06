"Di media vuelta de volea y se me apagó la luz, cuando me despierto veo toda la gente invadiendo. Fue una locura ese día la cancha, explotaba de gente". Así, como si estuviera contando algo que sucedió hace unos días, Luis Francisco Tonelotto recordó el ascenso a Primera División con San Martín. El contacto telefónico con DIARIO DE CUYO se dio después de haber recibido cientos de llamadas y mensajes por parte de los hinchas.

Era la tarde del 16 de junio de 2007. Ese día San Martín, dirigido por Fernando "Teté" Quiroz lograba hacer posible lo imposible y ascendía por primera vez en su historia a Primera División. Y decir ascenso en San Martín es decir Luis Tonelotto. El delantero fue una de las grandes figuras de ese plantel y fue su gol, el mismo que él recordó al comienzo de la entrevista, el que terminó por decretar el ascenso en el minuto 52 ante Huracán de Parque Patricios.

"Desde las 12 de la noche que me están llegando mensajes de hinchas, me pone muy feliz que hoy se haya decretado el ´Día del hincha de San Martín´, porque la verdad que ese ascenso fue único. Era la primera vez que se lograba y si bien se que San Martín va conseguir muchos ascensos más, ese fue especial para la historia del club", expresó "Tonegol". ¿Porqué fue diferente a los demás? el mismo delantero lo expresa: "Había mucho sentido de pertenencia en ese plantel con muchos jugadores sanjuaninos como el "Oso" (Aguero), el "Gino" (Laciar), el "Cano" (Gómez), Mario Pacheco, entre tantos que había. Además por la forma en la que se ascendió en tiempo de descuento, fue único. No se si estábamos preparados para ascender pero sí nos armamos para ser protagonistas" siguió. Según Tonelotto todo se fusionó ese año para que el Verdinegro ascendiera, según él estaban firmes ´las cuatro patas´: plantel con hambre de gloria, cuerpo técnico con experiencia, buena dirigencia y el respaldo de los hinchas. "Cuando las cosas están así de dadas se consiguen cosas importantes", expresó.

"Somos concientes que escribimos una página en la historia de San Martín"

El ex futbolista dice que cada año los hinchas le mandan fotos pero que esta vez entre los recuerdos le mandaron una imagen que tomó un sentido más que especial para él: "Un hincha me mandó hoy una foto del botín que susé ese campeonato, en mi festejo parece que se lo di. Fue muy emocionante porque tiene mucho valor sentimental por ser el autor de los dos goles", expresó.

El fanatismo y la idolatría del hincha de San Martín para Tonelotto no se resiente con los años. "El hincha se acuerda de todo. Nosotros orgullosos de haber pertenecido a ese ascenso y a la historia. El amor del hincha es mutuo porque yo también los llevo en mi corazón", comentó y agregó que muchas veces hinchas verdinegros llegaron a su casa en Concepción del Uruguay solo para sacarse una foto: "Es una locura, me hacen sentir orgulloso", expresó.

"Sigo la campaña de San Martín y me pone muy contento que hoy esté al mando gente del club como Purruco (Antuña), Roly (Rodríguez). Espero que les vaya bien y coronen un gran año".

Luis, hoy con 45 años, es técnico del equipo Atlético Uruguay que disputará el Regional Amateur, además trabaja en una empresa captadora de talentos de futbolistas menores de 15 años que luego proyectan en Europa. Está casado con Daniela, su hijo Lucas tiene 20 años y Renata, su hija sanjuanina, está próxima a cumplir los 15 años. "Recuerdo mi esposa festejando el ascenso con una panza enorme, pronto tendremos la fiesta de 15 de mi hija sanjuanina. Espero pronto poder ir a San Juan y logicamente ver a San Martín", cerró Tonegol, el delantero figura del ascenso que marcó a fuego la historia de San Martín.