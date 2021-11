La ceremonia del Balón de Oro que premia al mejor jugador del mundo de la temporada 2021 contó con un momento de profunda emoción. Fue en el homenaje a Diego Armando Maradona, a un año de su muerte. Lionel Messi compartió unas sentidas palabras para quien fue entrenador en el Mundial de Sudáfrica 2010. Además del argentino, se homenaejó a Gerhard Müller, el histórico goleador alemán que también falleció este año.

En un breve y muy emotivo video se recordó el multitudinario funeral de Diego Maradona de noviembre de 2020 en la Casa Rosada. También se mostraron momentos icónicos en la carreda de Pelusa, como el gol a Inglaterra en el Mundial de México 1986 e incluso la propia obtención de la Copa del Mundo que lo tuvo como la máxima figura. Lionel Messi también le brindó un emotivo mensaje a uno de los mejores futbolistas de la historia.

“Cuando me enteré de su fallecimiento yo estaba en mi casa y antes de que empiece a salir la noticia, mi papá me escribe y me pregunta si había visto lo de Diego. Yo no sabía lo que estaba pasando y me dice que había fallecido. Sabía que no estaba bien, pero no para llegar al punto de que termine falleciendo. Así que fue una noticia terrible”, expresó sobre aquel fatídico 25 de noviembre de 2020.

“Conocí a Diego cuando fui a su programa ‘La Noche del 10′. Vino antes de arrancar y me saludó, estuvimos un ratito y fue un momento espectacular”, continuó La Pulga sobre el día que vio por primera vez a Maradona. Y agregó sin dudarlo: “Para mí, como a todos todos los argentinos, Diego era lo máximo”.

Messi contó cómo fue la convivencia durante el Mundial de Sudáfrica 2010. “Tuve la oportunidad de convivir con él, de tenerlo como entrenador donde estaba en una etapa de su vida muy buena y disfrutábamos mucho de los partidos, los entrenamientos y del Mundial que tuvimos juntos. Fue una etapa muy buena de él y para nosotros también”, cerró el rosarino del PSG.