La tenista eslovena Dalila Jakupovic abandonó ayer su partido de la clasificación al Abierto de Australia contra la suiza Stefanie Vogele, debido a un severo ataque de tos generado por la contaminación del aire de Melbourne, debido a los incendios forestales en diferentes zonas del país oceánico.

La eslovena, 82º del mundo, estaba arriba 6-4 en el primero y abajo por 6-5 en el segundo set pero dejó el "court" del Melbourne Park debido a la fuerte tos, según informó la agencia EFE.

Jakupovic solicitó asistencia médica en el medio del juego, hasta que cayó de rodillas durante el segundo set y abandonó la cancha con ayuda de los asistentes presentes.

Luego del partido, la tenista confesó: "Estaba realmente asustada. Me tiré al suelo porque sentía que no podía caminar. No tengo ningún problema respiratorio, es más, a mí me gusta el calor".

"No es sano para nosotros, me ha sorprendido que decidieran jugar pero nosotros no hemos tenido mucha decisión", apuntó con enojo cuando contactó a la prensa.



Positivo

El colombiano Robert Farah, quien integra la mejor pareja de dobles del mundo, dio positivo en un control antidoping en octubre último, según informó la ITF y no podrá jugar el Abierto de Australia.