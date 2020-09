El irlandés Sam Bennett se adjudicó hoy martes la décima etapa del Tour de Francia, cuya centésimo séptima edición mantiene como líder de la clasificación general al eslovaco Primoz Roglic.

Bennett, que compite para el equipo Deceuninck-Quick Step, se impuso en el tramo de 168,5 kilómetros que unió Le Chateau d'Oleron con Saint Martin de Ré, al superar en el sprint al australiano Caleb Ewan, reportó la agencia italiana de noticias ANSA.

El eslovaco Peter Sagan completó el podio de la jornada al cumplir la etapa en tres horas, 35 minutos y 22 segundos, el tiempo del vencedor y con el que también cruzó la meta en el cuarto puesto el italiano Elía Viviani.

Mismo tiempo consiguió también Roglic, que finalizó en el trigésimo segundo lugar, por detrás de Nairo Quintana y por delante Rigoberto Urán, mientras que Egan Bernal -todos colombianos- cerró en el trigésimo noveno puesto.

En la general Roglic manda con 21 segundos de ventaja sobre Bernal, ganador de la pasada edición, y 28 segundos por delante del francés Guillaume Martin, que precede a su compatriota Romain Bardet, cuarto a 30 segundos del líder.

A 32 segundos, en la quinta posición, se ubica Quintana, por delante de Urán, que está a idéntica distancia de Roglic.

El director del Tour, contagiado con Covid-19

Todos los competidores fueron testeados en la víspera durante la jornada de descanso y resultaron negativos a la Covid-19, a diferencia del director del Tour, Christian Prudhomme, que dio positivo en el control.

"Dejo el Tour por ocho días, como cualquier otro trabajador francés en esta situación", explicó Prudhomme, que es asintomático aunque no el único contagiado pues varias personas también resultaron positivas.

En ningún caso se registraron más de dos positivos en un mismo equipo, lo que obligaría a marginar a la escudería involucrada tal como establece el estricto protocolo sanitario adoptado en esta edición.



"Los corredores viven como monjes, totalmente aislados. En mi caso, esto no es posible, pero me quedaré fuera de la burbuja sin contacto con los ciclistas y veré el Tour por televisión", explicó Prudhomme, ausente en el inicio de la décima etapa.