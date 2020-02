El italiano Daniele De Rossi aseguró que en el único club que quiso jugar fuera de la Roma fue en Boca, donde vivió una experiencia única.

"Era mi equipo ideal, jugué y me quité el capricho", sostuvo. De Rossi reveló que antes de decidirse por Boca tuvo ofertas de otros clubes de Italia y también del fútbol chino, pero aseguró que "en Italia no podía jugar con otra camiseta que no fuera la de la Roma y por eso me fui a la Argentina, donde jugando en Boca viví una experiencia que humanamente me dio mucho".

"Si tuviera 25 años y la necesidad de ganar me hubiera quedado en Buenos Aires. Pero tengo 36 años, el cuerpo está desgastado y tengo suficiente dinero", expresó el jugador que apenas disputó siete partidos con la camiseta de Boca (5 por la Superliga, 1 por la Copa Argentina y 1 por la Libertadores).