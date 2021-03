Por sus condiciones quizás su fuerte no es la montaña, pero la ambición y las ganas de seguir portando la malla líder, llevó a que Nicolás Naranjo (Agrupación Virgen de Fátima) sorprendiera a todos en la 3ra etapa de la 45ta Vuelta a Mendoza. Lo hizo adueñandose de la etapa que ascendió al "Manzano Histórico" tras 160 kilómetros. Detrás terminaron Leonardo Cobarrubia (SEP-San Juan) y Tomás Conte (Mun. de Godoy Cruz). De esta manera, Naranjo continúa siendo el líder, seguido ahora por Cobarrubia y Pablo Brun. La etapa tuvo una fuga de once ciclistas entre los que se encontraban Pedro González, Juan Ignacio Curuchet, Leandro Velárdez, Peñalver, Villanueva, Simoncelli, Leonardo Rodríguez, Galván, De la Barrera, Páez y Buchanan. Detrás de los fugados, ocho ciclistas con Naranjo incluido, persiguieron durante toda la jornada que le dieron alcance casi en el final para que la definición no se le escapara al líder de la general.