Todo era alegría este domingo para Nicolás Tivani, ciclista de la Agrupación Virgen de Fátima que en horas de la tarde se quedó con la Cuatro Puentes, derrotando a Laureano Rosas. Sin embargo, en horas de la noche sufrió un accidente de tránsito del que afortunadamente salió ileso. Sin embargo, no ocultó su furia en las redes sociales al momento de contar cómo ocurrió el siniestro.

"Querés llegar feliz a casa luego de una competencia ganada y personas curadas te cagan el día. Y agradezco que no la vida", escribió en primer lugar. Al no agregar mayores detalles, amigos y seguidores preocupados comenzaron a preguntarle qué le había sucedido.

Horas después, relató la situación aclarando que se encontraba en buen estado de salud. "Para toda la gente que se preocupó muchísimas gracias, pase un momento muy feo. Veníamos con Franco Vecchi conversando en el auto, cuando volvíamos de la carrera (veníamos por la calzada del lado izquierdo). Veo que una camioneta venía más rápido que yo y me hacía cambio de luces (no me dio tiempo para tirarme a la derecha) entonces este mismo me sobrepasa por el lado derecho y me tiró el auto encima para querer asustar, cosa que le sale mal y me dio en la trompa del lado derecho", contó.

Tivani aseguró que "gracias a Dios no veníamos tan rápido y no nos dimos vuelta de milagro". El piquetero contó que intentó frenar al otro conductor, que se quiso escapar. "Gracias a mi papá al que llame por teléfono obviamente todo desesperado y asustado, que se lo encontró de frente y pudo atravesarle el auto para poder detenerlo", concluyó.

El hecho sucedió en Pocito.