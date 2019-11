Santiago Avendaño es colombiano, vive desde hace un año en Chile y en estos Juegos Binacionales de San Juan compite para O'higgins. Este martes la rompió en su serie clasificatoria en los 100 metros llanos en La Granja y luego charló con DIARIO DE CUYO sobre sus sensaciones por haber sido primero en su manga y también de las complicaciones que tuvo para entrenar en el país trasandino, convulsionado por la crisis social.

"Esta mañana, al principio me sentí presionado y con nervios, como en la previa de cualquier carrera, pero también me sentí capaz. A la hora de correr, el viento no me influyó y por eso pude aplicar mi técnica. Para mí es un sueño que todo haya salido bien en la pista y haber podido ganar esta serie contra gente tan competitiva", contó el joven de 18 años que dice no tener ídolos pero por momentos corre como el multicampeón Usain Bolt y este miércoles buscará coronarse en la final de su especialidad.

"Con lo poco que pude conocer, San Juan me pareció una provincia hermosa. Me encantó ver cómo aprovechan los espacios verdes. La pista de atletismo es espectacular, muy suave, dinámica, no se siente que te duela o que pegue".

Santiago vive junto a su madre en Chile desde hace un año y se encuentra estudiando enfermería. No estaba de acuerdo en dejar su país de origen para instalarse del otro lado de la Cordillera de los Andes, pero dijo que lo recibieron muy bien y está cómodo, por lo que quiere quedarse.

Su preparación fue compleja por la crisis que vive el pueblo trasandino, pero a pesar de todo pudo sobreponerse en la pista santaluceña. "Fue complicado entrenar, ya que muchas veces el estadio estaba cerrado o había marchas y cerraban temprano. Para un certamen de este tipo (Juegos Binacionales) lo habitual es entrenar dos meses para, pero yo pasé un mes y medio entrenando en la calle. Afortunadamente hace una semana se normalizó todo y pude ensayar bien, pero igual vine con poco entrenamiento en pista", explicó.