La Casa Blanca del fútbol mundial como se lo conoce al Real Madrid dio ayer otra muestra de su poderío. Fue la presentación del flamante "galáctico" que tiene el equipo conducido por Zinedine Zidane: el volante belga Eden Hazard. Con un Santiago Bernabéu eufórico con 50 mil fanáticos, el futbolista de 28 años por quien se pagó 100 millones de euros al Chelsea inglés se presentó oficialmente. Así, el club más ganador del mundo apunta a dejar atrás la pésima campaña 2018-19 donde no dio ninguna vuelta olímpica y tuvo que repatriar a Zizou al banco de suplentes para comandar el barco.



Hazard viene a llenar el vacío que dejó al irse un tal Cristiano Ronaldo, quien decidió partir hace un año a la Juventus luego de sumar la tercera Champions League en fila.



Secundado por Florentino Pérez, el presidente todo poderoso del Real, Hazard se mostró como un niño con juguete nuevo en el césped del estadio blanco. Un dato: en su espalda llevará la camiseta número 7, la que utilizaba el crack portugués.



"Tengo muchas ganas de empezar a jugar con el Real Madrid y ganar muchos títulos, era mi sueño desde pequeño y ahora ya estoy aquí, sólo quiero disfrutar de este momento. No me considero un galáctico, aunque me gustaría llegar a serlo", sostuvo Hazard en la conferencia de prensa donde también aseveró que "cuando juegas para el Madrid no hay una sola estrella, el equipo es la estrella. En el Chelsea ya llevaba siete años jugando, aquí llego como el nuevo del equipo. El capitán del club (el defensor Sergio Ramos) tira muy bien los penales pero si me pide que los tire, que no creo que me lo vaya a pedir porque él los tira muy bien".



Por su lado, Florentino Pérez no ahorró elogios con la nueva joya del plantel: "Somos el Real Madrid y queremos más triunfos y títulos. Vamos a contar con una magnífica plantilla de jugadores y al frente de ella Zidane. Hacía mucho tiempo que quería decirles que Hazard es merengue".



Eden se vistió por primera vez como futbolista del Madrid y tuvo tiempo para hacer varias cosas en el campo de juego: pateó un penal sin arquero, se besó el escudo y la camiseta decenas de veces, aplaudió al público e inmortalizó ese momento con selfies junto a sus familiares.



Dentro de una semana comenzará la pretemporada y deberá ratificar que tantos millones y euforia para recibirlo valieron la pena. Que su nombre está a la altura de esas glorias del Madrid. ¿Será capaz?

Su contrato

5 las temporadas por las que Hazard tendrá vínculo con el Real, es decir hasta mediados del 2024. Además del pase que costó 100 millones de euros, con algunos premios se podría llegar a los 130.

Una fortuna por Griezmann

Cuando todo hacía indicar que el Barcelona se quedaría con el delantero francés Antoine Griezmann (foto), ayer surgió la novedad que el Manchester United haría una oferta muy difícil de superar: 120 millones de dólares por el pase del campeón mundial en "Rusia 2018". Ante este panorama, su llegada al club catalán por ahora quedó en pausa y se espera una definición pronto. El club inglés podría quedarse con el jugador ya que pagaría directamente la cláusula de rescisión con el Atlético de Madrid a partir del próximo mes. Mientras que el Barcelona lo pretende de manera "libre".