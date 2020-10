Después de tres fechas disputadas del Turismo Carretera, luego del parate al que obligó la pandemia de coronavirus, Facundo Della Motta comentó que lo acontecido, con sus aciertos y errores, le sirven para seguir sumando experiencia en la categoría más popular y competitiva del automovilismo argentino.



"Lo que me pasó en el Galvez, el error que cometí en la serie cuando toqué a Rodríguez (Matías) me obligó a largar la final desde la última fila de la grilla y tuve que correr siempre de atrás", contó el piloto que logró culminar las 20 vueltas en la posición 23. Facundo aprovechó el retraso de varios rivales y superó también a un número importante, por lo que, a pesar de no haber conseguido el objetivo de ingresar entre los 20 primeros, se fue del autódromo capitalino conforme.



"El sábado estaba para hacer un tiempo entre el 14 y el 18, pero me despiste y quedé 27. Si a eso agregas lo del domingo, haber terminado la carrera con el auto entero para la fecha que viene, es un buen resultado", explicó.



Para quien obtuvo el título del TC Mouras en 2017 y en 2018 festejó una victoria en Toay dentro del TC Pista, meterse entre los 20 mejores del Turismo Carretera es la meta planteada. "Nuestra idea es ingresar entre los top-20, estamos cerca y creemos que contamos con un auto competitivo para conseguirlo", contó Facundo quien el jueves ingresará a la "burbuja" sanitaria que se haría en el autódromo de La Plata (falta confirmarlo) o nuevamente en San Nicolás, donde se disputaron las fechas tres y cuatro del presente torneo que lidera el arrecifeño Valentín Aguirre (197,5 puntos) y en el que Della Motta se encuentra ubicado en la posición 28, con 56,5 unidades.

El motor del Torino demostró ser confiable y el equipo está abocado a mejorar detalles del chasis.

Viviendo ya la semana previa a la sexta, de diez fechas previstas para completar el campeonato del Turismo de Carretera, el único sanjuanino que participa del certamen no se olvida de todos aquellos que lo ayudan a cumplir su sueño de competir en el más alto nivel. "Todos son importantes, porque siempre están y confían en mí, pero quiero hacer una mención especial al gobierno de la provincia, cuyos funcionarios de la Secretaría de Deportes estuvieron siempre a disposición interesados por buscar soluciones que allanaran mi camino para participar", completó.



La próxima fecha se realizará tal cual la pasada en el autódromo de la ciudad de Buenos Aires, con entrenamientos en horario vespertino el viernes, prácticas matutinas el sábado y clasificación en horario de tarde.



"El auto tiene una buena motorización y se han trabajado detalles en el chasis, por lo que tengo expectativas de superar lo realizado en San Nicolás y en el Gálvez", afirmó Facundo desde la Capital Federal donde espera para afrontar la próxima cita de este mes y luego volver a San Juan hasta el 8 de noviembre cuando se dispute la séptima fecha.

Lo que resta

Hasta el momento se disputaron cinco fechas del campeonato del Turismo Carretera, el que, por obra y gracia del coronavirus, tendrá sólo una decena de carreras. El calendario continuará el domingo, luego habrá dos fechas en noviembre (8 y 15) y las dos últimas serán en diciembre (13 y 20), en autódromos a designar.