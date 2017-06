Pipo Gorosito llegó a principio de año siendo toda una novedad en San Martín porque rompió con el molde de contratar un técnico joven y sin mucha experiencia. Y si bien le llevó tiempo que el equipo lograra plasmar en cancha su idea e intención de juego, hoy los números reflejan que sólo perdió 3 partidos de 12, está invicto de visitante y que tras ganar el domingo se aseguró la permanencia en Primera. Sin embargo, en diálogo con DIARIO DE CUYO y tras asegurar que seguirá al frente del equipo, destacó que su principal misión es armar un equipo competitivo.

“Todavía falta para terminar el torneo y por eso no podemos armar el equipo que viene”.



-Después de haberse asegurado la permanencia, ¿cómo se trabaja en las 4 fechas que quedan?



-De la misma forma que hasta hoy, porque desde que llegamos siempre trabajamos de la misma forma y no cambia si ganamos, empatamos o perdemos. No varía el resultado o la posición que ocupemos porque siempre trabajamos de la misma forma.



-¿En lo personal es un objetivo cumplido?



-No, porque nosotros no nos propusimos salvarnos 4 fechas antes. Sí tengo entendido que anteriormente no pasaba casi nunca. Pero no es nuestro objetivo, porque nuestro objetivo es encontrar un buen funcionamiento y que de a poco el equipo vaya jugando mejor, siendo más sólido, siempre mirando para adelante. Acá el objetivo no era salvarnos 4 fechas antes, sino construir un equipo serio y bien competitivo.



-¿Ya estás pensando en el armado del equipo para el torneo que viene?



-No, nosotros tenemos estos partidos que quedan (4 por el torneo y 1 de Copa Argentina) que son muy importantes porque tenemos que seguir mejorando y ganar la mayor cantidad posible de puntos para terminar dejando una buena imagen. Esa es la idea, no es que pienso a futuro.



-¿Pero en tu cabeza ya te imaginás el próximo San Martín?



-Tenemos que terminar este torneo y una vez que termine recién ahí armaremos el equipo. Para eso vamos a hablar con los dirigentes, ver qué jugadores pueden seguir y ver cómo está económicamente el club.



-Hoy, ¿estás conforme con el plantel que tenés?



-Sí, nosotros por eso vinimos, pero tenemos 35 jugadores y es mucho, pretendemos trabajar con 24 así tenemos la posibilidad de darle lugar a los chicos del club.



-Si bien vas a tener bajas porque se vencen contratos, Miadosqui dijo que va a hacer el esfuerzo para armar un equipo más competitivo...



-Eso seguro que a medida que pase el tiempo lo iremos hablando con Jorge (Miadosqui) y seguramente trataremos de ponernos de a cuerdo en las características de los jugadores que creemos que necesitamos.



-¿Hay jugadores del plantel actual que no vas a tener en cuenta?



-Es muy prematuro y primero que se lo tengo que decir a los jugadores. Nosotros somos todos compañeros de trabajo por más que tengamos diferentes roles.



-¿Y hablaste con algún futbolista para traerlo?



-No corresponde. Lo correcto es que terminemos de la mejor forma posible y recién ahí empezar a pensar en lo que viene. Por ahora estamos abocados en sacar un buen resultado el domingo ante Atlético Tucumán, luego con Atlanta por la Copa Argentina y así los 3 partidos que nos van a quedar después. Cuando termine todo recién ahí hablaremos con los dirigentes.



-¿El objetivo para lo que queda es mejorar la idea e intención de juego?



-La idea es mejorar y que el equipo sea más sólido y eficaz en ofensiva. De a poco vamos logrando cosas. Al equipo le habían hecho 26 goles, era el más goleado del torneo y ahora tenemos como 6 equipos por debajo y eso es importante porque está más seguro en defensa.



-¿Tu continuidad está asegurada o depende del armado del plantel y tus requerimientos?



-No pienso en la temporada que viene, sólo en el presente y lo que nos queda por jugar. El fútbol te hace vivir el día a día y después veremos qué pasa. En el fútbol hay que plantearse objetivos cortos, vivir el presente y no el futuro porque si no se te va y te quedás sin presente.



-¿Hasta ahora se cumplieron los objetivos propuestos?



-De a poco hemos ido mejorando. Al equipo no le han hecho tantos goles. Nos han marcado muchos menos que los recibidos anteriormente, el equipo va sacando medianamente puntos, de visitante no hemos perdido y de a poco se va mejorando.



-¿Entonces hay Pipo para rato?



-Tengo contrato hasta diciembre y lo voy a respetar. En San Martín es la primera vez que firmamos un contrato en el que uno trabaja hasta que trabaja. En otros equipos firmás por un año y te pagan el año si te echan. En San Martín ellos me pueden echar y no puedo reclamar nada, y a su vez me puedo ir y el club no me pide nada.



-¿Cómo te has sentido todo este tiempo en San Juan?



-Muy bien porque soy tranquilo y siempre he tenido el apoyo de todos, del club y también de la dirigencia. Me siento muy cómodo, soy de las juntadas y muchas veces cocino yo.



-¿Lo mejor que has encontrado en San Martín?



-La predisposición y las ganas de mejorar. Nunca tuvimos problemas con nadie, y tengo la mejor relación con los jugadores.