Gonzalo Montiel en el piso, con mucho dolor en el tobillo. Los jugadores de River amagaron a continuar con la jugada, pero el árbitro Julio Bascuñán paró el partido. De movida pareció pasar inadvertido, pero la repetición fue clara: pisotón de Dedé, quien cayó sobre el pie del futbolista de River. Era penal, pero el VAR no actuó. Siga, siga.

El juez chileno no acudió a sus asistentes y no se sabe si desde la cabina del VAR hubo aviso o recomendación de no cobrar. Antes, un milimétrico offside le anuló un gol al Cruzeiro.