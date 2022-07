El periodista deportivo Emiliano Pinsón (50) reveló que sufre Parkinson. “Me hice un estudio del sueño y me dio mal. Me hice otro estudio más porque me sentía raro físicamente. Cuando fui al Fleni en febrero del año pasado me diagnostican Parkinson y ahí entendí todo”, contó en una visita al programa Perros de la Calle, por Radio Urbana Play.

“Tengo el tipo de Parkinson que tiene el Indio Solari, el rígido”, detalló. Aunque se trata de una enfermedad que lo aquejará de por vida, que “aparece porque sí”, Emiliano decidió enfrentarla con todo el coraje necesario y agradeció el apoyo que recibió de parte de sus colegas y empleadores. “Me dan más trabajo que antes”, reconoció a pesar de que en un primer momento lo golpeó emocionalmente.

En ese momento no podía dormir bien y lo asociaba al estrés. “Me dijeron ‘tenés Parkinson’ de una manera media cruda. Fue un shock”, admite hoy.

“La médica me dijo que ya no iba a ser el de antes, que iba a estar cerca, pero que no iba a ser el mismo, y la verdad es que eso me golpeó. Lo primero que hice fue llamar a mis viejos. Mi mamá pensó que me moría mañana”, recordó.

Ante la pregunta de sus colegas del popular programa que conduce Andy Kusnetzoff, Pinsón explicó qué complicaciones diarias le trae la enfermedad. “Con este tipo de Parkinson tenés movimientos robóticos, yo tengo uno leve, estoy medicado y es de por vida, crónico. Te jode para ir al baño, para comer, para abrir una puerta, se mete por todos lados. Pero bueno, era quedarte llorando y viendo pasar el tiempo o no. Salís a pelear porque lo voy a tener todo el tiempo hasta que encuentren una cura. Yo me siento bien, si bien me sensibilicé mucho y lloré bastante. Hay muchas cosas del deseo, no solo sexual, que perdés hasta que te vas equilibrando, sea por lo emocional o por los medicamentos, o por todo”.

En medio de un clima ameno, donde se vio el respaldo de los integrantes del programa, Emiliano se mostró emocionado, pero con total equilibrio y sensatez para comunicar el complejo camino por el cual debe atravesar. “Si me ven lagrimear es de contento, de ir para adelante. Yo me voy a retirar cuando me dé cuenta que no puedo más, yo hoy hablo bien, comento partidos, hago cosas. Sí me pasa que capaz que tengo dolores en el cuello cuando me voy a dormir, dolores que no tenía nunca, pero después estoy bien”.

Y cerró con un mensaje alentador y una aclaración: “Es un mensaje para darse cuenta que la podés pelear. Te das cuenta de que tenés una fuerza y una cabeza más fuerte de lo que pensabas. Y te encontrás con gente copada, yo trabajo en el medio hace 25 años. A algunos también les impresiona y bueno, piensan que te va a pasar algo, no sé, pero yo hago las cosas de antes, tengo pinta... Yo me doy cuenta de los detalles: antes tenía la voz más arriba, ahora más baja, quizá me muevo rato, bailar me cuesta, de a poco hago chistes, hablo de mi amigo Parkinson, sé que va a estar conmigo, estamos juntos, no queda otra. Quiero que me traten igual, que me puteen, que soy la misma persona”.

Qué es la enfermedad de Parkinson y a quiénes afecta

Unas cien mil personas viven en Argentina con Parkinson, una enfermedad que afecta los movimientos, coordinación, tono muscular y el equilibrio para la que si bien todavía no hay cura, existen tratamientos cada vez mejores que permiten que quien la padece pueda tener una buena calidad de vida

Esta patología neurodegenerativa ha sido visibilizada a partir de casos de figuras públicas como el actor estadounidense Michael Fox, el boxeador Muhammad Ali y en Argentina el músico Carlos Alberto “Indio” Solari. La enfermedad de Parkinson es una afección del sistema nervioso central causada por la pérdida de células productoras de dopamina en el cerebro.

“El Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente después de Alzheimer. Los primeros síntomas suelen ser pre-motores como pérdida del olfato, constipación, trastornos en el sueño y en el ánimo”, señaló a Télam Ricardo Maiola, médico del Programa de Parkinson y Movimientos Anormales del Hospital de Clínicas. Y continuó: “Después aparecen los motores como lentitud, temblor, inestabilidad y rigidez, que es la resistencia para la movilidad pasiva y activa de las articulaciones”.

La Enfermedad de Parkinson es una de las patologías neurodegenerativas más comunes relacionadas con la edad, afecta al 1% de los pacientes mayores de 60 años y al 0,3% de la población general, calculándose una prevalencia cercana al doble de la actual para el año 2030, de acuerdo a la Escuela de Medicina de la Universidad de Texas.

“No hay una cifra exacta de cuántas personas afecta en Argentina; la Asociación Parkinson Argentina estimó que son 90 mil y otras fuentes señalan unas 120 mil, así que estimamos que serán seguro unas cien mil personas”, sostuvo Maiola.

En el año 1997, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el 11 de abril como el Día Mundial del Parkinson en conmemoración del aniversario del nacimiento de James Parkinson, el médico británico que describió por primera vez la enfermedad.