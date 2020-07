El piloto mexicano Sergio Pérez fue aislado este mediodía en forma preventiva luego de someterse a un test de coronavirus que no resultó válido y debe repetirse, en la jornada previa a las pruebas libres en el circuito de Silverstone, donde el domingo se disputará el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1.



La información la suministró el equipo Racing Point con un comunicado en el circuito inglés donde se disputarán dos competencias sucesivas, ya que el 9 de agosto se correrá el Gran Premio que conmemora el 70 aniversario de la categoría.



"Checo" Pérez se ausentó en la conferencia de prensa habitual de los pilotos, según un despacho de la agencia de noticias Ansa, y el equipo Racing Point solo estuvo representado por el canadiense Lance Stroll.



Luego la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) informó que Pérez no atendió a los medios tras un resultado "no concluyente" de un test de Covid-19.



En caso de que Pérez no pueda correr, la escudería Racing Point deberá recurrir a uno de los pilotos reserva de Mercedes, como parte de un acuerdo con el equipo que integran el multicampeón Lewis Hamilton y el finlandés Valtteri Bottas,



Los pilotos de reserva son el belga Stoffel Vandoorne y el mexicano Esteban Gutiérrez.



El primero, de 28 años, no corre desde el Gran Premio de Abu Dhabi 2018 y Gutiérrez, de la misma edad, no lo hace desde el mismo Gran Premio pero en 2016.