Cuando en Desamparados todo debería ser color de rosas debido al buen presente que atraviesa en el torneo local mientras se refuerza para competir en el Torneo Regional Amateur, una decisión tomada por la dirigencia que encabeza Augusto Pérez, desató un conflicto con los hinchas que en las redes sociales, repudiaron la medida. Es que a raíz de una serie de incidentes realizados por los hinchas en las últimas semanas, la dirigencia inhabilitó la tribuna popular el domingo y los hinchas manifestaron su molestia.

"Que triste que se vio nuestra cancha ayer. Que duro es ser empujado a tener que tomar estas decisiones. Las cosas han llegado a un extremo insostenible. Ya no solo debemos garantizar a nuestros socios e hinchas que Desamparados es un lugar lindo y seguro para venir a alentar y disfrutar en familia de nuestras pasiones.. Ahora tambien tenemos el desafío de salir a poner el pecho por los vecinos para darles la garantías de que pueden vivir tranquilos en su barrio y que el club no constituye un peligro para ellos, que no ampara delincuentes ni apaña vándalos", expresó el presidente.

¿Qué pasó? La gota que rebalsó el vaso fue lo sucedido el pasado domingo 10 de este mes, día en que Desamparados celebró sus 104 años. Ese día, la hinchada le solicitó al presidente que abriera la Escuelita de fútbol del club para que ellos pudieran festejar. Pérez accedió al pedido y los hinchas festejaron el aniversario comiendose un asado dentro del club. Pero por la tarde todo se descontroló y los hinchas terminaron trenzándose a golpes entre dos bandas -según dicen- por una vieja rencilla. Lo cierto es que los incidentes se trasladaron también afuera del club produciendo daños en la casa de un vecino, que fue quien denunció. Según el presidente, la dirigencia tuvo que afrontar los gastos ocasionados por esos daños en la casa damnificada.

A eso se suma también otros hechos, como en el último encuentro de local ante López Peláez donde un jugador cayó al campo de juego en el sector donde se ubica la hinchada aduciendo que le habían tirado un encendedor. Ese hecho causó el malestar del mandamás puyutano que entró al campo de juego ofuscado para ir a pedir explicaciones a los hinchas, sobre todo si se tiene en cuenta que a fines del año pasado Desamparados tuvo que afrontar una dura multa económica y la inhabilitación de su cancha por tres fechas cuando un hincha agredió a los jugadores de Del Bono.

Desamparados recibió a San Martín hace unas semanas con un gran marco de público

"Tener que elegir entre recibir a nuestra gente en las plateas o ir a jugar a Trinidad sin publico es indignante. Es muy dolorosos para nosotros hacer pagar a justos por pecadores. Los jugadores y cuerpo técnico que entrenan a destajo no saben si todo el trabajo va a ser en vano por unos impresentables que el día del partido rompen la tribuna para tirar los escombros a la cancha y nos hacen perder los puntos, la localía y todo el trabajo realizado.. No podemos ir así a un regional.. Había que hacer algo ya", expresó el presidente.

¿Qué pasará de ahora en más? Pérez expresó que todo dependerá de los hinchas: "Si ellos -refiréndose a la hinchada- se ponen las pilas e identifican a los violentos, vamos a volver habilitar la popular. Nosotros también queremos el folklore, con bombos y banderas, pero si ellos no dicen quienes son los que vienen hacer lio, vamos a seguir así", explicó tajante Tato Pérez.

En las redes sociales, los hinchas se manifestaron, muchos repudiando la medida del presidente y otros apoyando a la dirigencia. "No compartimos para nada la decisión de la dirigencia de cerrar la popular hasta nuevo aviso, mucha gente no debe pagar por 2 o 3 que van a ensuciar al club, que no les interesa el club y van hacer daño, no deben meter a todos en la misma bolsa! No maten el folclore! No maten la fiesta! SPORTIVO SIEMPRE FUE POPULAR! JAMAS OLVIDEN ESO", expresaron.

La decisión de Desamparados, poco común en el fútbol actual, parece ser ejemplificadora si es que los clubes quieren erradicar la violencia.