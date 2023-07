El Torneo de Verano del fútbol sanjuanino no detiene su marcha y el próximo fin de semana afrontará la cuarta fecha con el clásico pocitano entre Aberastain y Atenas acaparando todas las miradas.

El capítulo comenzará el sábado 15 de julio desde las 16 con el campeón y actual puntero Colón Junior visitando a Marquesado, Juventud Unida recibiendo a Del Bono, Trinidad siendo anfitrión de Juventud Zondina y San Lorenzo frente a Carpintería.

Para el domingo quedó programado desde las 11 el juego entre el otro líder, Desamparados, frente a Unión, y para las 16 Aberastain vs. Atenas, 9 de Julio vs. San Martín y Recabarren vs. Villa Obrera. Aún no tienen fecha ni horario Peñarol vs. López Peláez y Alianza vs. Rivadavia.