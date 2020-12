Todavía no logran entender la dimensión de lo que consiguieron el fin de semana en el "Circuito San Juan Villicum". Ayer, los hermanos Diego y Facundo Leanez convocados por DIARIO DE CUYO contaron el detrás de escena y el enorme sacrificio que debieron realizar para poder poner en condiciones los Toyota Etios que en pista respondieron con triunfos en clasificaciones y podios en las finales, ni más ni menos.

"Todavía no terminamos de comprender lo que hicimos. Lo vamos entendiendo por todo el cariño de la gente. Si bien yo había tenido buenas clasificaciones metiéndome tercero o cuarto, tener dos pole position y tan contundentes el día viernes fue muy importante, para el equipo y para todos", abrió la charla Facundo Leanez, que a sus 28 años le dio a San Juan dos pole position el viernes, un triunfo en la serie del sábado, un tercer puesto en la final de ese día, además de un triunfo en la serie del domingo y un gran protagonismo también en esa final. "Nosotros lo soñamos desde que iniciamos este proyecto, no sólo del TN sino del Zonal Cuyano. Antes de eso con Facu vivíamos al TN con mucha pasión, lo íbamos a ver cuando se podía, soñábamos con poder estar ahí algún día, por eso ahora vernos en el podio fue un sueño casi perfecto", comentó Diego, el mayor. El piloto del "San Juan al TN" a sus 33 años logró un meritorio segundo puesto en la final del domingo y también fue protagonista en cuanta serie disputó.

Ambos comenzaron con el automovilismo desde muy pequeños. Siguiendo el legado de su papá, se subieron al karting desde muy chicos y luego de idas y vueltas, donde muchas veces se bajaron porque el presupuesto no daba, un día decidieron que esa pasión por el deporte motor dejara de ser un hobby. Continuaron haciendo escuela en el Zonal Cuyano pero fueron por más. Se pusieron de lleno a mentar un proyecto que si bien hoy los pone en el tapete de la escena, viene construyéndose hace tiempo, con un enorme esfuerzo familiar y el apoyo del equipo de mecánicos que comanda Horacio Más desde el 2015 y que contó con la ingeniería aportada ad honorem por Mario Díaz Terrado, que falleció recientemente.

"Hay un gran equipo atrás que trabaja incansablemente y eso es un plus enorme porque te da una satisfacción grande, sentís que si andás en pista estás devolviéndole a esa gente tanto sacrificio. Todos somos San Juan. Tenemos mecánicos de acá y cuando se nos rompe algo lo compramos acá en la avenida Rawson", ejemplifica Facundo, marcando una realidad que los pinta de cuerpo entero. Es que el fin de semana en Albardón se enfrentaron y superaron a equipos con altísimos presupuestos que quizás en la misma situación que los sanjuaninos, ante una rotura optan por traer repuestos importados de Europa. Por eso lo logrado por los sanjuaninos toma mayor notoriedad.

"Cualquier piloto en Clase 2 que se propone armar un auto en dos meses y medio lo pone en pista, nosotros demoramos casi 2 años en poner un auto en pista. No teníamos los medios económicos para inyectarlos en dos meses", expresó Diego y agregó más detalles sobre cómo se dio ese inicio en el TN: "Las cajas las compramos en Europa, las pagamos con tarjetas de crédito y en cuotas. Empezamos corriendo con un motor cada uno y cuando se rompía, nos teníamos que volver porque no teníamos repuestos, hay carreras que podíamos comprar 6 gomas y decidíamos comprar 2 cada uno porque estabamos ajustados. Ese sacrificio del comienzo al corto plazo tuvo resultados y pudimos adquirir el apoyo de la Secretaría de Deportes. Por eso creo que cuando uno desea las cosas con tanta fuerza y hace tanto sacrificio, los resultados aparecen", agregó.

Facundo dio más detalles sobre cómo se armó el primer Toyota Etios que pusieron en pista hace unos años: "Hay cosas que sí o sí tenés que traer de Francia. Por ejemplo, la caja es francesa, pero los rulemanes y lo demás si bien se podía comprar afuera, Horacio hizo todas las adaptaciones para que pudiéramos comprarlos acá". Y Diego agregó: "La caja trae una caprodina hidráulica que estaba en unos 800 euros, entonces en el taller se adaptó un bombín hidráulico de Toyota con un rulemán de Fiat 125 del año 70. Nos costó 2.500 pesos todo el armado del embrague. Nos ahorramos bastante", aseguró.

Los Leanez comentaron que cuando se rompe un parabrisas o paragolpes, la compra se hace acá, cuando se rompe una puerta la consiguen en un desarmadero y muchas veces continúan con ese "ingenio" para evitar las compras en el exterior. Como pasó con una pantalla indicadora de cambios que tenía un costo de 700 euros pero uno de los chicos del taller, que se encarga de la instalación eléctrica del vehículo, un día desarrolló y logró fabricarla y hoy es la que tienen.

Ese trabajo de los mecánicos es fundamental y en las últimas semanas los puso a prueba con un trabajo a contra reloj para poner el Etios de Facundo en condiciones para estar en el Villicum. Es que después de competir en la doble fecha en La Plata y ya preparándose para el cierre en San Juan, decidieron banquear el auto de Facundo para medir la potencia con la mala fortuna que el motor explotó a 9 días de la carrera. Inmediatamente pusieron manos a la obra. Los pistones llegaron el martes 8 al aeropuerto y Mas consiguió que una rectificadora le abriera las puertas ese día feriado. Dicen que no saben cuánto tiempo estuvieron en la rectificadora, el miércoles el trabajo en el taller también se extendió hasta horas de la madrugada. El jueves era el día D: por la mañana nuevamente fueron a banquear y con el OK ya listo a las 11 comenzaron con el armado en el taller y a las 15.30 el auto ya estaba en el autódromo. "No nos podemos quejar, el auto anduvo a la perfección", aseguró Facundo. Y claro, a la vista quedaron los resultados de los hermanos sanjuaninos, que a diferencia del conocido refrán para ellos, la ley primera no es sólo la unión, es el sacrifico y la humildad.

Unidos, en la pista y en la vida

Se llevan 5 años de diferencia pero es como si hubiesen nacido a la misma vez, el mismo día. Los Leanez, Diego (33) y Facundo (28) se entienden a la perfección, comparten la misma pasión y uno sin el otro, no serían lo que son hoy. Los pilotos del equipo "San Juan al TN" dicen que así como son en la pista, son en la vida: unidos. El fin de semana dieron muestra de eso, cuando Facundo "le cuidó las espaldas" a Diego para que nadie le arrebatara ese segundo lugar a pesar de que le costó a Facundo perder ese tercer puesto que los hubiese tenido a ambos en el podio.