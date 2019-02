Cumplió. El sanjuanino Diego Elizondo continúa sumando experiencia en su objetivo que es meterse en los JJOO de Tokio.

Los argentinos tuvieron una gran actuación en la 35ta maratón de Sevilla que se disputó ayer. El sanjuanino Diego Elizondo aprobó su participación culminando en el puesto 43º, en tanto que el otro local Pablo Pereyra también cumplió con el objetivo en su debut en 42 kilómetros.



Elizondo, que tiene como meta clasificarse a los Juegos Olímpicos de Tokio a partir de septiembre, tomó la prueba sevillana como una buena preparación y un banco de pruebas con respecto a su alimentación. "A pesar de no hacer el tiempo que yo esperaba terminé conforme porque a las ultimas carreras no las podía terminar porque me acalambraba, esta vez me dieron calambres pero por suerte pude terminar", contó quien ostenta casi todos los récords provinciales. En tanto que Pereyra debutó en esta distancia y tenía como misión completar la prueba y así lo hizo, incluso con un tiempo inferior al que él se imaginaba, Totalizó en 2h52m.



Además, los argentinos Miguel Bárzola y Mariano Mastromarino corrieron ambos por debajo de las 2 horas y 16 minutos, la marca mínima para asistir al Mundial de Doha y a los Juegos Panamericanos de Lima, Perú, las principales citas atléticas de la temporada.



Bárzola terminó duodécimo con 2h.14m.52s., que representa su mejor producción personal en la distancia y que, además, es la mejor marca de un maratonista argentino en casi dos décadas



El maratón de Sevilla tiene categoría de Gold Label de la IAAF, reunió más de 12.500 participantes y fue copado en sus primeros puestos, por los atletas etíopes. Los siete primeros en hombres estuvieron debajo de las 2h10, con victoria de Tsedat Abebe Ayana (2h06m36s), seguido por Belay Asefa Bedada (2h06m39s) y Bekele Berga (2h16m41s).