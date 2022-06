La comisión directiva de River, encabezada por el presidente Jorge Brito, y Enzo Francescoli (secretario técnico de la institución), inició consultas por Luis Suárez, el goleador uruguayo de 35 años que se despidió del Atlético de Madrid. El Pistolero había contado hace unas semanas que recibió propuestas de diferentes países, entre ellos, de Argentina: "No tengo decidido dónde voy a jugar la próxima temporada. He recibido muchas propuestas, se me acercaron clubes de Argentina, Brasil y México".



Cuando Marcelo Gallardo era uno de los candidatos a dirigir la selección de Uruguay, antes de que finalmente asumiera Diego Alonso, el killer charrúa fue consultado sobre su opinión sobre el Muñeco y no dudó: "Ya lo dice todo, lo que ha hecho a nivel internacional. Tiene un prestigio que ha tenido como jugador y como entrenador lo ha demostrado más en estos últimos años en River. Ganó casi todo. Sería un privilegio".



Igualmente, el diario Ovación de Uruguay consultó a fuentes allegadas a Suárez y explicó que "hoy en día no hay chances de que el futbolista llegue al equipo Millonario". Y agregó: "Crecen las posibilidades de que pueda jugar en un equipo de España o en uno de Italia, con el que ya han existido contactos".



En suma, el destacado medio charrúa descartó que Suárez tenga en sus planes jugar y vivir en Sudamérica, "ni para jugar en River Plate, pese a que sabe de la magnitud e importancia de esta institución, ni para jugar en un club brasileño, otro mercado desde el cual han existido contactos". Eso sí, añadió un posible nuevo destino para el N´9: "Inter Miami de la MLS sigue latente, aunque no es la prioridad y Suárez maneja determinadas condiciones para llegar a un nuevo club".



Luis Suárez le puso ayer punto final a su etapa rojiblanca y, acompañado por su familia y toda la directiva colchonera, se despidió de Atlético de Madrid luego de dos gloriosas temporadas. Al Pistolero, visiblemente emocionado y con una sonrisa de oreja a oreja, le dedicaron un emotivo video de su paso goleador por el plantel de Diego Simeone y también lo incluyeron en el gran mural que resalta en el museo del estadio Wanda Metropolitano. "Qué lindo, qué ORGULLO quedar en un MURAL HISTÓRICO! No puedo dejar de agradecer al Atlético de Madrid por este gran detalle que siempre quedará en mí", posteó el delantero en sus redes sociales.

No se apura

El volante de River, Nicolás De la Cruz, a quien se le vence el actual contrato en diciembre próximo y por ahora no llegó a un acuerdo para renovar, afirmó respecto a su futuro que "yo estoy muy bien en River. No tengo ansiedad por salir. Priorizo llegar bien al Mundial. Lo pongo en la balanza. Estoy avanzado con el tema de la renovación de contrato, nunca me iría libre de River", sostuvo el mediocampista. La intención de River es que extienda su contrato por una temporada más, hasta diciembre de 2023.