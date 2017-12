Boca ya cerró la llegada de Julio Buffarini por el lateral derecho de la defensa y ahora está muy cerca de llegar a un acuerdo con Emmanuel Mas por el sector izquierdo. El sanjuanino llegó al país ayer por la noche para pasar las fiestas con su familia y, ante los micrófonos de TyC Sports, contó que le expresó a su representante las ganas de jugar en Boca.

"Mi representante me mantiene al tanto. Me vengo a pasar las fiestas y ojalá que las negociaciones sean positivas y que se termine de una vez por todas. Estamos muy ansiosos. Están negocionado y más de eso no me meto. Espero que sea todo positivo y que sea lo mejor para mí y mi familia. Le dije a mi represente que quiero jugar en Boca", destacó.

Además, señaló: "Es un club muy importante. Le dije lo que sentía a mi representante, debatimos. Para mi futuro y el futuro de mi familia es una oportunidad muy importante. Más sabiendo que todos deseamos jugar un Mundial. Eso es lo principal y ojalá se de todo de manera positiva".