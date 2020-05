Aunque la pelota hace rato que ya no rueda por las canchas del fútbol argentino debido a la pandemia del coronavirus, los clubes deben mirar hacia el futuro. Lo tienen que hacer con el condicionante que será la parte económica luego de este parate que no tiene fecha de cierre. En ese sentido, San Martín decidió no renovarle el vínculo que vencía el 30 de junio próximo a cinco futbolistas, algunos de ellos con muchos minutos durante esta campaña.

San Martín se encuentra 9no en la Zona A con 28 puntos en 21 encuentros.

Se trata de los casos de Raúl Iberbia, Cristian Sánchez, Cristian Barinaga y Diego Cardozo. A ellos se le debe sumar el caso del defensor Facundo Monteseirín, quien estuvo como defensor titular durante buen tiempo aunque una lesión grave lo dejó fuera de las canchas en los últimos meses. De hecho, la intención del defensor que anotó tres goles en esta campaña, siendo uno de los máximos artilleros con Martín Bravo y Marcos Gelbaert, dejó en claro su intención de haber continuado en Concepción. "Toca despedirme de este gran club, donde sin dudas fui feliz. Quiero agradecer a cada integrante de esta familia por hacerme sentir tan bien. Les deseo los mayores éxitos, y ojalá en algún momento pueda volver. Mi intención era quedarme a lograr el objetivo, pero así es el fútbol, no siempre se da lo que uno quiere", posteó en su cuenta personal de Instagram el zaguero.

Más allá de estas salidas se espera que otros futbolistas sigan el mismo camino. Es que por ahora es una gran incógnita saber si el Verdinegro seguirá jugando en esta campaña o su año deportivo llegó a su punto final. La intención de la AFA es que los ascensos se "ganen en la cancha", aunque con el coronavirus en su pico más alto dentro de la Argentina se hace imposible realizar una pronóstico de fecha para el regreso.

Es así que San Martín prioriza su economía sabiendo que los recursos no serán los mismos a futuro y tener la actividad del club parada varios meses lo complican enormemente.

De hecho, hay un caso muy claro de esta incertidumbre y tiene que ver con el entrenador Paulo Ferrari quien no llegó a firmar su vínculo con San Martín y ni siquiera lo entrenó. Así, habrá que ver si el exdefensor de River y Rosario Central será el encargado del proyecto a futuro en San Martín.