Desamparados se juega más que una final mañana a las 16 cuando reciba en el Serpentario a San Lorenzo de Alem. El Víbora está obligado a ganar para lograr la permanencia en el Federal “A” y su capitán Franco Valori dio a conocer sus expectativas previas al choque trascendental donde, según él, pondrán en juego dos años de trabajo: este del Federal “A” y el pasado del Federal “B”.

-¿Cuáles son las sensaciones previas a la final?



-Muy ansioso, con ganas de que sea ya el partido porque es ahí donde se borran los miedos. Es el cierre de todo un año de mucho trabajo, donde sufrimos más de la cuenta. Estamos muy confiados en que vamos a dejar a Sportivo en el Federal A.



-¿Esa confianza se basa en el rendimiento de los últimos partidos?



-Sí, totalmente. Creo que llegamos a una situación límite por un poco de mala suerte. El equipo en estos últimos cuatro partidos tuvo una mejoría notable, siendo superiores pero no plasmándolo en los resultados, ahora llegamos con una luz de ventaja y eso nos da confianza.



-¿Con actitud alcanza en estas instancias decisivas?



-Son finales. San Lorenzo no irá a jugarla como tal porque están en una posición bastante cómoda, la presión la vamos a tener nosotros. Poniendo sólo actitud no vamos a lograr nada, le tenemos que sumar buen juego, si lo tenemos los 90’ sería bárbaro.



-¿Cómo recuperan esa fortaleza que significaba la localía?



-Con confianza. En los últimos partidos sentimos mucho cuando nos hacían un gol y eso es porque estábamos con la autoestima muy baja y ahí aparecen los fantasmas. En el Argentino “B” que ascendimos, entrábamos a la cancha y sabíamos que íbamos a ganar. Hoy la sensación es que hay que remarla mucho.



-A pesar de estar jugando una final por el descenso, el plantel está bien anímicamente...



-Sí, estamos bien y es porque no merecemos estar acá. Las finales como éstas hay que jugarlas, en estos partidos que se jugaron con ‘el cuchillo en el cuello’, el equipo demostró carácter.



-¿Cuánto pesa esta presión de lograr la permanencia?



-Pesa mucho. En 90 minutos ponemos en juego dos años de trabajo: el año que coronamos con el ascenso y todo este 2017 en una categoría que es muy complicada. Van a ser 90’ vitales para el club pero sobre todo para un grupo de jugadores que la viene remando contra muchos pronósticos. Yo como capitán tengo una presión extra sobre los hombros, pero hay que saber llevarla para lograr el desahogo.



-Sos muy creyente, ¿hay promesas esta vez?



-Hay algunas. Creo en Dios, en San Expedito, en la Difunta, pero siempre digo que el otro equipo le pide al mismo Dios que le pido yo, entonces va en el convencimiento de uno, igual sé que nos van a ayudar. Ojalá que la gente entienda que tenemos 90’ para ganar, seguro ellos van a querer que a los 10’ vamos ganando 3 a 0 y Dios quiera que sea así. Estoy convencido que vamos a dejar a Sportivo en la categoría.

Mete cuatro cambios para la salvación



Sin misterios, sabiendo que la obligación pasa por conseguir la victoria que le permita lograr la permanencia, el “Roly” Rodríguez meterá cuatro variantes con respecto al equipo que viene de igualar ante San Jorge de Tucumán. Con el desgarro confirmado del arquero Pablo Lucero, más la lesión que lo marginará al volante Diego Calgaro y la expulsión de Sergio Gálvez, habrá otra variante táctica que será el ingreso de Claudio Acosta por Emilio Ochoa.



Joaquín Ledesma, que viene de atajar un penal en Tucumán, es una fija en el arco, mientras que Mario Rebeco y Franco Valori ya cumplieron la fecha de suspensión y estarán nuevamente. Así, los once para recibir al catamarqueño será con Ledesma; Gerardo Moreno, Ariel Barth, Hugo Villalba y Miguel Londero en la defensa, Rebeco, Valori, Acosta y Carlos Lucero en el mediocampo, junto a Juan Bueno y Gonzalo Narváez en el ataque. El encuentro arrancará a las 16 y será arbitrado por el mendocino Alejandro Arco.



Hay mucha expectativa en los hinchas y quedó reflejada ayer cuando comenzó la venta anticipada de entradas. Los precios para no socios son: popular 80 pesos, Platea Baja $150 y Platea Alta $200. Jubilados, damas y menores: 50, 100 y 150 pesos, respectivamente. Socios: Platea Baja $40 y Alta $100. La venta continúa hoy de 9 a 12 y de 17 a 21 por la secretaría del club, mañana será desde las 10.