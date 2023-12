En el fútbol sanjuanino la suspensión del encuentro que disputaban Colón Junior y Sportivo Desamparados fue el tema del día en la jornada de este lunes. Esta tarde, el presidente del Merengue, Pedro Campos, se lamentó por la situación y dijo que presumen que el fallo del Tribunal de Disciplina seguramente determinará darles el partido por perdido pero de ser así, se mostró todavía con la ilusión de poder clasificar.

"Es una tristeza muy grande, un desaliento porque que pasen estas cosas es una pena, en poquitos minutos se desvanece el trabajo de todo un año", manifestó Campos en declaraciones a Radio La Voz. "Le dije al árbitro que siguiéramos el partido, me dijo que no podía dejarla pasar. Le dije en Colón es fácil suspender el partido porque te vas a ir y nadie te va decir nada, pero en otra cancha sería muy difícil suspenderlo. La agresión existió y el reglamento lo ampara, tendremos que aceptarlo, no queda otra", expresó sobre la determinación de Gabriel González de suspender el encuentro tras la agresión que recibió por parte del utilero del club.

Sobre lo que podría determinar el tribunal del Consejo Federal, Campos manifestó que si bien "las chances se han desvanecido, todavía tenemos vida". En la dirigencia del club merengue se imaginan que el fallo podría ser darle por perdido el encuentro ante Desamparados pero igual pero son optimistas. "Los fallos del Consejo pocas veces reprograman los partidos, espero que me equivoque y nos den la posibilidad. Yo tenía la esperanza de que el partido siguiera, Pablito (Carrizo) lo atajaba y nos defendíamos con 9 hombres pero lamentablemente no tuvimos esa chance, habrá que soportar lo que diga el Consejo Federal", comentó.

Lo cierto es que el encuentro se suspendió a los 31 minutos del complemento cuando Colón y Desamparados igualaban sin goles, el local jugaba con uno menos por la expulsión por doble amarilla de Federico Gómez minutos antes. A los 24, González había cobrado penal para Desamparados y en esa jugada expulsó a Wilson Ortiz por su reclamo. Después vino la agresión por parte del utilero y la suspensión. Sobre esa situación, Campos expresó: "El arbitraje nos condicionó desde el principio, en tres jugadas nos saca tarjetas amarillas por protestar y eso nos condicionó muchisimo", expresó sobre los tres jugadores amonestados en el primer tiempo.

Sobre la expulsión de Gómez, el presidente manifestó: "La jugada de la expulsión es en mitad de cancha, Federico Gómez se queda parado, el jugador de Sportivo se tira aparatosamente", explica refiriéndose a Lucas "Tuta" Jofré. Además, Campos negó que el penal de Wilson Ortiz sobre Pablo Costi haya existido: "Wilson dice que mete los brazos sobre él y se deja caer (refiriéndose a Costi). Conozco la experiencia de Wilson y sé que no va hacer esas cosas, el arbitro lo vio y lo cobró", explicó.

Por útlimo, sobre la agresión de Luis Marinero sobre el árbitro que provocó la suspensión del encuentro, Campos manifestó que no lo echarán pero sí lo licenciarán hasta que termine el año pero como medida para no exponerlo en las canchas de fútbol. "No estoy de acuerdo con la agresión pero por el contexto de la semana previa todo había sido muy complicado", comentó. "Se disculpó, lo vi muy acongojado porque es un ferviente hincha de Colón, sabía que se había equivocado y le acepté las disculpas", manifestó sobre el utilero, una persona muy querida en el club que lleva más de 10 años trabajando en el club de calle Sargento Cabral. l.