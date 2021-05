Tensa calma en Peñarol. Pasó el 3-3 contra Desamparados y lejos de traer la paz a Chimbas, el empate en el Serpentario detonó al menos un chispazo de calibre entre el entrenador, Salvador Mónaco, y el capitán y referente del equipo, Carlos Biasotti. A primeras horas del lunes, el técnico vía mensaje de audio dejó ver el tenor de su decisión de separar del plantel al arquero: "Esto no tiene vuelta, hermano. Te aviso", esa fue la frase con la que Mónaco definía la situación generada con Biasotti pospartido en Desamparados. No era tocar a uno más del plantel, sino a uno de los "peso pesados" y eso generó rápida reacción desde la dirigencia que el mismo lunes multiplicó reuniones para acercar las partes y revertir una decisión que parecía indeclinable. Con Oscar Cuevas al frente, Peñarol consiguió revertir en parte este suceso pero no definitivamente. Ayer, el cara a cara de Mónaco con Biasotti en una reunión sin intermediarios tras la práctica de inicio de semana, sirvió para calmar las aguas pero no para zanjar el cortocicuito. Por el bien de Peñarol, las dos partes declinaron algunas posturas y todo quedó en suspenso, enfocados en el partido del domingo contra Sansinena que será decisivo. La raíz del conflicto sería por algún reclamo del entrenador al arquero en uno de los goles de Desamparados.

Pero para agregarle un plus de tensión al momento complejo que se vive en Peñarol, la práctica del martes tuvo mucha presencia policial ya que algunos hinchas se habrían enterado de la decisión ya descartada con Biasotti y se quisieron acercar al predio para demostrar su rechazo. El clima no es fácil y mientras el equipo empieza a buscar respuestas futbolísticas, se mezcló lo extradeportivo que por ahora quedó superado pero no definitivamente, en un pacto de no agresión por el beneficio de Peñarol.

En lo deportivo, se aguarda la evolución de Cristian Taborda, ausente de los dos últimos juegos, además de De Souza quien se recupera de una fractura. El resto, con mejor ánimo pese al empate en Puyuta pero sabiendo que será clave y vital volver al triunfo contra Sansinena, que en la fecha pasada perdió como local contra Olimpo y por goleada. Una semana agitada en Chimbas que debe terminar bien.

AGENDA

Se viene la séptima fecha de la Zona A del Torneo Federal y la agenda de los equipos sanjuaninos quedó confirmada para el domingo. Y es que desde las 15, Peñarol será local en Chimbas otra vez recibiendo a Sansinena de General Cerri, con el arbitraje de José Díaz, de Villa Mercedes. Juan Flores Roig de Tilisarao y Serbastián Marquez, de Mendoza, serán sus asistentes.

Mientras que Sportivo Desamparados viajará a San Luis para visitar a Estudiantes este domingo desde las 16. Jonathan Correa de Córdoba será el juez.