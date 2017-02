En el marco del programa de actividades que se llevan a cabo por la Fiesta Nacional del Sol, en el departamento Pocito continúa la disputa del “5to Campeonato Provincial” de Hándbol Interclubes que justamente se denomina “Torneo del Sol” y está abierto para las categorías varones y mujeres.



El certamen se está desarrollando en el polideportivo de Pocito y cuenta con una buena concurrencia de espectadores. Comenzó el pasado domingo y se extenderá hasta pasado mañana, con varios partidos por jornada. Está organizado por la Municipalidad de ese departamento y compiten 16 equipos, entre ellos Atlético Alianza, Centro Impulso de Caucete, 25 de Mayo, Hándball Albardón, Universidad Nacional de San Juan, Club Handball San Juan de Rawson y los equipos anfitriones.



Los partidos para hoy son los siguientes: 20hs, J. Albardón vs. Pocito Juvenil (femenino); 21, Universidad Nacional de San Juan “A” vs. 25 de Mayo (masculino); 22, A. Alianza “A” vs. 25 de Mayo (femenino); 23, San Juan Hándball vs. Centro Impulso (masculino).