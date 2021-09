San Juan y el fútbol tienen una historia repleta de partidos importantes, de esos que marcan asteriscos gigantes con el paso de los años. Pero el encuentro que se disputará el próximo 16 de noviembre en el Estadio del Bicentenario de Pocito superará a cualquier otro por diferentes motivos. El principal está relacionado con la magnitud de los adversarios de ese cruce válido por la 14ta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. Se trata nada menos que de los colosos de este lado del mundo: Argentina y Brasil. Con seguramente Lionel Messi de un lado y Neymar del otro, en el cruce siguiente al escándalo -suspensión mediante- que se dio el reciente 5 de septiembre en San Pablo por la sexta fecha debido a la supuesta mala inclusión de cuatro jugadores argentinos por las restricciones del coronavirus que imperan en Brasil. El plus será que habrá espectadores en la tribuna de acuerdo a la confirmación del Gobierno provincial, aunque lo que resta es saber el aforo que se permitirá aunque rondará entre el 30% y 50% de la capacidad máxima del estadio.

Para San Juan será una oportunidad gigante de estar en el primer plano mundial, en un hecho que no es habitual dentro del fútbol aunque sí en otros deportes como por ejemplo el ciclismo (con la Vuelta a San Juan) o el motociclismo (con el Superbike). Será la octava ocasión que Argentina jugará en nuestra provincia, aunque apenas la segunda de manera oficial. El único antecedente ocurrió en 2016 cuando goleó 3-0 a Colombia. Ese cruce tiene un gran recuerdo dentro de la cancha para los sanjuaninos, aunque también quedó en la memoria por ser la previa a que los jugadores de la Selección cortaran el vínculo con los medios periodísticos. Aún está fresco verlo a Messi tomando el micrófono en la sala de conferencia para anunciar esta medida tan drástica, luego de las versiones de un supuesto acto de indisciplina de Ezequiel Lavezzi en el predio de Ezeiza. Tras la obtención de la Copa América, justamente en suelo brasileño y superando en la final a los dueños de casa para cortar una sequía de títulos con la Mayor de 28 años, Claudio Tapia, el sanjuanino que preside la AFA, llegó a la provincia el 24 de agosto y se reunió con el gobernador, Sergio Uñac. Tras ello, se afirmó desde el Gobierno provincial que el Bicentenario sería el escenario para un duelo de Eliminatorias, pero se habló del choque ante Uruguay el próximo mes. Eso finalmente no será así de acuerdo a lo publicado ayer por la AFA en el mediodía ya que la doble fecha de octubre Argentina la jugará de local en el Monumental de Núñez. "La AFA confirma que la Selección Nacional de Fútbol que comanda Lionel Scaloni volverá a jugar en octubre, como local, en el estadio de River Plate. Asimismo, la correspondiente al mes de noviembre, se disputará en el estadio Bicentenario de San Juan", publicó en sus redes sociales y página oficial la AFA. Tras esta confirmación y si bien aún no es oficial, desde el ámbito gubernamental local se confirmó que habrá espectadores en las tribunas. Para esa fecha la idea principal es que el público ya haya vuelto a los estadios del país y el primer paso que se dio fue la semana anterior con el choque en el Monumental entre Argentina y Bolivia, que contó con un aforo del 30%. En ese caso representaban 21.000 hinchas, aunque según se observó la cantidad fue mucho mayor y eso generó cierto malestar en el Gobierno nacional. Igualmente, los dos cruces en octubre de local de la albiceleste (12/10 ante Uruguay y 15/10 contra Perú) serán con hinchas, aunque podría tener una reducción de cantidad de espectadores. Para noviembre y analizando la situación sanitaria local, se definirá la cantidad exacta.

Visitantes ilustres

Diego Maradona

El Pelusa fue protagonista en las primeras dos visitas de Argentina a San Juan. En 1982, en su rol de futbolista, fue protagonista excluyente con cuatro tantos ante el combinado de "Cuyo". En la previa de "Sudáfrica 2010", en cancha de San Martín y ya como DT, sus dirigidos superaron 3-2 a Costa Rica.

Lionel Messi

La Pulga suma cuatro presentaciones con la Albiceleste en la provincia. Lleva anotados tres tantos en total: uno contra Colombia mediante un gran tiro libre y un par ante Nicaragua. En tanto, ante Honduras, sufrió una lesión en la cadera que le hizo perder los primeros partidos de la siguiente Copa América.

César Menotti

En la previa del mundial de "España 1982", Argentina afrontó su último partido en el país ante un combinado de "Cuyo" armado para la ocasión. El Flaco, hoy también vinculado a la Albiceleste como el director de Selecciones de la AFA, era el entrenador de ese combinado que jugó en el Estadio Abierto del Parque de Mayo.



SIETE TRIUNFOS EN SAN JUAN

Efectividad total cuando Argentina juega en casa

Antecedente. El 3-0 de Argentina sobre Colombia en 2016 es el único partido oficial hasta ahora de la Albiceleste en la provincia. Los otros seis, amistosos.

La historia de la Selección Mayor Argentina marca que disputó siete partidos en San Juan y siempre obtuvo el mismo resultado: triunfo.

Con la salvedad que solo uno de ellos fue por los puntos "oficiales", como el cruce por Eliminatorias de hace cinco años ante Colombia con aquel 3-0 del combinado que conducía por entonces Edgardo Bauza.

El repaso por los juegos de la albiceleste en la provincia es el siguiente: 9-1 vs Cuyo (28/04/1982), 3-2 vs Costa Rica (26/01/2010), 4-1 vs Venezuela (16/03/2011), 5-0 vs Bolivia (7/06/2015), 1-0 vs Honduras (27/05/2016), 3-0 vs Colombia (15/11/2016) y 5-1 vs Nicaragua (7/06/2019). Los últimos cinco encuentros fueron en el Bicentenario, el primero en el viejo Estadio Abierto del Parque de Mayo y el segundo en el Hilario Sánchez de San Martín.